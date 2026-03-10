«Ладно…» и точка в конце: Какие скрытые сигналы люди посылают в переписках

В цифровом общении люди вынуждены компенсировать отсутствие мимики и жестов с помощью эмодзи, пунктуации и даже скорости ответа. Об этом рассказала Life.ru врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

По её словам, стиль переписки обычно определяется двумя факторами — характером человека и значимостью собеседника. Чем важнее для нас человек, тем быстрее мы отвечаем на его сообщения.

Особенно чувствительны к таким сигналам молодые люди, чья социализация во многом проходит в цифровой среде. Когда нет живого контакта, эмодзи начинают выполнять функцию невербальных сигналов — заменяют мимику и интонацию. Однако важно отличать формальный символ от настоящей эмоции. Люди часто обращают внимание не только на сам смайл, но и на его уместность и частоту использования. Ирина Крашкина Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

Смайлы как индикаторы настроения

Улыбающийся смайл с румянцем или эмодзи расслабления обычно сигнализируют о спокойном и доброжелательном состоянии. Это своего рода знак: «всё в порядке».

Смайлы со «слезами радости» или «катающимся по полу от смеха» чаще всего показывают сильное веселье, но иногда используются и как способ смягчить неловкость или снять напряжение в разговоре.

Эмодзи с умилёнными слезами может иметь сразу несколько значений: в одном контексте он выражает трогательность, в другом — скрытую грусть, о которой человек не хочет говорить прямо.

А вот плачущие или грустные смайлы чаще всего передают усталость или печаль. Их использование может быть сигналом того, что человеку нужна поддержка.

Психотерапевт также отметила «красные флаги» в переписке. Например, если человек раньше активно использовал эмодзи, а потом резко перестал, это может указывать на обиду, подавленность или эмоциональное выгорание.

Ещё один настораживающий сигнал — когда в ответ на серьёзное или эмоциональное сообщение человек отвечает только формальным смайлом вроде пальца вверх или подмигивания. Это часто воспринимается как избегание разговора или эмоциональная холодность.

Знаки препинания — «голос в тишине»

«Знаки препинания в мессенджерах фактически заменяют интонацию и темп речи», — пояснила Крашкина.

Многоточие считается одним из самых неоднозначных сигналов. Иногда оно просто смягчает фразу — например, в сообщении «Идём в кино? Решай…». Но если многоточия появляются почти в каждом сообщении — «Ладно…», «Как скажешь…» — это может говорить о пассивной агрессии, обиде или эмоциональной отстранённости.

Один восклицательный знак обычно выражает радость или энтузиазм. Несколько подряд — «!!!» — могут указывать либо на сильное возбуждение, либо на агрессивный напор.

Полное отсутствие знаков препинания — поток текста без точек и запятых — нередко связано со спешкой, тревогой или эмоциональным истощением.

Отдельное значение имеет точка в конце короткого сообщения. В переписке, особенно среди молодых людей, она нередко воспринимается как знак холодности, серьёзности или завершения разговора. Психологически это может выглядеть как своеобразная «захлопнутая дверь» в диалоге.

Объём и скорость сообщений — энергия контакта

По словам специалиста, объём текста напрямую связан с эмоциональной вовлечённостью человека. Если собеседник внезапно начинает писать длинные сообщения, это может говорить о тревоге, желании подробно объяснить свою позицию или о накопившемся стрессе.

Напротив, переход на односложные ответы вроде «Да», «Нет», «Ок» или «Ага» часто сигнализирует об усталости, обиде или эмоциональном истощении. Особенно заметен такой сигнал у людей, которые обычно много и активно общаются.

Скорость ответа тоже играет важную роль. Быстрые реакции могут говорить о высокой заинтересованности или тревоге. Если же человек отвечает с привычной для себя задержкой, это обычно означает спокойное и комфортное общение.

А вот длительное молчание после прочтения сообщения или ситуация, когда человек был онлайн, но долго не отвечает, часто воспринимается как пассивная агрессия или демонстративное игнорирование — и психологически это может ранить сильнее, чем прямой отказ.

Кстати, эксперты отмечают, что сейчас всё больше людей предпочитают общаться с нейросетями вместо живых собеседников. По оценке психологов, искусственный интеллект привлекает не только практической пользой, но и психологическим комфортом. Почему люди всё чаще заменяют друзей технологиями, читайте в материале Life.ru.