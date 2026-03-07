Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 00:00

«Вы меня довели»: Life.ru выяснил, как распознать и обезвредить токсичных коллег

В токсичной среде продуктивность падает вдвое, а болеют в 2,5 раза чаще

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

7 марта отмечается День токсичных людей. Токсичность — это не диагноз, а метафора, описывающая паттерн поведения, при котором человек систематически истощает эмоциональные и физические ресурсы окружающих. Клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» Ольга Уманова рассказала Life.ru, как бороться с такими коллегами.

Маркеры токсичного поведения:

— Хроническая критика без конструктивной цели;

— Манипуляции, газлайтинг, пассивная агрессия;

— Нарушение границ, игнорирование согласия;

— Эмоциональные «качели» (от идеализации к обесцениванию);

— Проекция ответственности на других («вы меня довели»);

— Стремление контролировать, доминировать, провоцировать конфликты.

«Токсичность — не свойство личности, а динамика взаимодействия. Человек может быть токсичным в одной среде и адаптивным — в другой. Это преимущественно приобретённые паттерны», — отмечает эксперт.

Факторы формирования: дисфункциональная семья, насилие, психологические травмы, хронический стресс. Токсичность часто становится защитой: агрессия вместо уязвимости, контроль вместо доверия. Если манипуляции «работали» (карьерный рост, избегание ответственности), поведение закрепляется. Нейробиологически это связано с нарушением регуляции эмоций и импульсивностью. По сути, это люди с непроработанной болью, не научившиеся другим способам удовлетворения потребностей.

Хронический стресс повышает кортизол, снижает активность префронтальной коры — ухудшаются концентрация, принятие решений, креативность. В команде снижается психологическая безопасность: сотрудники боятся высказывать идеи, ошибаться, просить помощи. Растёт текучка — талантливые уходят первыми. Даже не вовлечённые в конфликты тратят ресурс на «эмоциональную гигиену». Информация искажается или скрывается из-за страха.

«Исследования показывают: в токсичной среде продуктивность падает на 50%, а больничные берут в 2,5 раза чаще», — добавила специалист.

«Красные флаги» для самодиагностики:

— Люди, чьё мнение вы цените, неоднократно указывают на проблемы в вашем поведении;

— После общения с вами близкие чувствуют истощение, вину, «меньше себя»;

— Отношения часто заканчиваются конфликтами или дистанцированием;

— Вы склонны много критиковать (себя или других);

— Оправдываете поведение, которое вредит вам или окружающим;

— Трудно признавать ошибки и искренне извиняться.

Как работать с токсичными людьми в коллективе:

• Устанавливайте чёткие границы через «Я-сообщения»: «Мне нужна тишина для работы, будь добр, говори тише».

• Фиксируйте договорённости письменно.

• Снижайте эмоциональную вовлечённость.

• Заботьтесь о ресурсе: после сложного взаимодействия делайте «перезагрузку» (прогулка, дыхание, чай).

• Поддерживайте баланс: работа — не единственный источник самоценности.

• Создавайте «антидоты» в команде: поощряйте конструктивную обратную связь, признание, открытость ошибкам.

• Внедряйте ритуалы разгрузки: чек-ауты, «минуты благодарности».

Вы не обязаны «исправлять» токсичного человека. Ваша задача — защитить свой ресурс и сохранить эффективность. Токсичность — не приговор, а сигнал о дисбалансе в системе. Работа с ней — не про поиск виноватых, а про создание среды, где безопасно быть собой, ошибаться, расти и доверять. Здоровая организация не та, где нет конфликтов, а та, где их решают с уважением к границам и достоинству каждого.

Ольга Уманова

Клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино»

Юридическая лазейка: Life узнал, как заставить работодателя раскошелиться при увольнении
Юридическая лазейка: Life узнал, как заставить работодателя раскошелиться при увольнении

В условиях экономической нестабильности компании вынуждены идти на сокращение штата. Life.ru назвал четыре типа сотрудников, которые рискуют попасть под увольнение в первую очередь.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar