«Вы меня довели»: Life.ru выяснил, как распознать и обезвредить токсичных коллег

7 марта отмечается День токсичных людей. Токсичность — это не диагноз, а метафора, описывающая паттерн поведения, при котором человек систематически истощает эмоциональные и физические ресурсы окружающих. Клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» Ольга Уманова рассказала Life.ru, как бороться с такими коллегами.

Маркеры токсичного поведения: — Хроническая критика без конструктивной цели; — Манипуляции, газлайтинг, пассивная агрессия; — Нарушение границ, игнорирование согласия; — Эмоциональные «качели» (от идеализации к обесцениванию); — Проекция ответственности на других («вы меня довели»); — Стремление контролировать, доминировать, провоцировать конфликты.

«Токсичность — не свойство личности, а динамика взаимодействия. Человек может быть токсичным в одной среде и адаптивным — в другой. Это преимущественно приобретённые паттерны», — отмечает эксперт.

Факторы формирования: дисфункциональная семья, насилие, психологические травмы, хронический стресс. Токсичность часто становится защитой: агрессия вместо уязвимости, контроль вместо доверия. Если манипуляции «работали» (карьерный рост, избегание ответственности), поведение закрепляется. Нейробиологически это связано с нарушением регуляции эмоций и импульсивностью. По сути, это люди с непроработанной болью, не научившиеся другим способам удовлетворения потребностей.

Хронический стресс повышает кортизол, снижает активность префронтальной коры — ухудшаются концентрация, принятие решений, креативность. В команде снижается психологическая безопасность: сотрудники боятся высказывать идеи, ошибаться, просить помощи. Растёт текучка — талантливые уходят первыми. Даже не вовлечённые в конфликты тратят ресурс на «эмоциональную гигиену». Информация искажается или скрывается из-за страха.

«Исследования показывают: в токсичной среде продуктивность падает на 50%, а больничные берут в 2,5 раза чаще», — добавила специалист.

«Красные флаги» для самодиагностики: — Люди, чьё мнение вы цените, неоднократно указывают на проблемы в вашем поведении; — После общения с вами близкие чувствуют истощение, вину, «меньше себя»; — Отношения часто заканчиваются конфликтами или дистанцированием; — Вы склонны много критиковать (себя или других); — Оправдываете поведение, которое вредит вам или окружающим; — Трудно признавать ошибки и искренне извиняться.

Как работать с токсичными людьми в коллективе: • Устанавливайте чёткие границы через «Я-сообщения»: «Мне нужна тишина для работы, будь добр, говори тише». • Фиксируйте договорённости письменно. • Снижайте эмоциональную вовлечённость. • Заботьтесь о ресурсе: после сложного взаимодействия делайте «перезагрузку» (прогулка, дыхание, чай). • Поддерживайте баланс: работа — не единственный источник самоценности. • Создавайте «антидоты» в команде: поощряйте конструктивную обратную связь, признание, открытость ошибкам. • Внедряйте ритуалы разгрузки: чек-ауты, «минуты благодарности».

Вы не обязаны «исправлять» токсичного человека. Ваша задача — защитить свой ресурс и сохранить эффективность. Токсичность — не приговор, а сигнал о дисбалансе в системе. Работа с ней — не про поиск виноватых, а про создание среды, где безопасно быть собой, ошибаться, расти и доверять. Здоровая организация не та, где нет конфликтов, а та, где их решают с уважением к границам и достоинству каждого. Ольга Уманова Клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино»

