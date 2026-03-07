«Вы меня довели»: Life.ru выяснил, как распознать и обезвредить токсичных коллег
7 марта отмечается День токсичных людей. Токсичность — это не диагноз, а метафора, описывающая паттерн поведения, при котором человек систематически истощает эмоциональные и физические ресурсы окружающих. Клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» Ольга Уманова рассказала Life.ru, как бороться с такими коллегами.
Маркеры токсичного поведения:
— Хроническая критика без конструктивной цели;
— Манипуляции, газлайтинг, пассивная агрессия;
— Нарушение границ, игнорирование согласия;
— Эмоциональные «качели» (от идеализации к обесцениванию);
— Проекция ответственности на других («вы меня довели»);
— Стремление контролировать, доминировать, провоцировать конфликты.
«Токсичность — не свойство личности, а динамика взаимодействия. Человек может быть токсичным в одной среде и адаптивным — в другой. Это преимущественно приобретённые паттерны», — отмечает эксперт.
Факторы формирования: дисфункциональная семья, насилие, психологические травмы, хронический стресс. Токсичность часто становится защитой: агрессия вместо уязвимости, контроль вместо доверия. Если манипуляции «работали» (карьерный рост, избегание ответственности), поведение закрепляется. Нейробиологически это связано с нарушением регуляции эмоций и импульсивностью. По сути, это люди с непроработанной болью, не научившиеся другим способам удовлетворения потребностей.
Хронический стресс повышает кортизол, снижает активность префронтальной коры — ухудшаются концентрация, принятие решений, креативность. В команде снижается психологическая безопасность: сотрудники боятся высказывать идеи, ошибаться, просить помощи. Растёт текучка — талантливые уходят первыми. Даже не вовлечённые в конфликты тратят ресурс на «эмоциональную гигиену». Информация искажается или скрывается из-за страха.
«Исследования показывают: в токсичной среде продуктивность падает на 50%, а больничные берут в 2,5 раза чаще», — добавила специалист.
«Красные флаги» для самодиагностики:
— Люди, чьё мнение вы цените, неоднократно указывают на проблемы в вашем поведении;
— После общения с вами близкие чувствуют истощение, вину, «меньше себя»;
— Отношения часто заканчиваются конфликтами или дистанцированием;
— Вы склонны много критиковать (себя или других);
— Оправдываете поведение, которое вредит вам или окружающим;
— Трудно признавать ошибки и искренне извиняться.
Как работать с токсичными людьми в коллективе:
• Устанавливайте чёткие границы через «Я-сообщения»: «Мне нужна тишина для работы, будь добр, говори тише».
• Фиксируйте договорённости письменно.
• Снижайте эмоциональную вовлечённость.
• Заботьтесь о ресурсе: после сложного взаимодействия делайте «перезагрузку» (прогулка, дыхание, чай).
• Поддерживайте баланс: работа — не единственный источник самоценности.
• Создавайте «антидоты» в команде: поощряйте конструктивную обратную связь, признание, открытость ошибкам.
• Внедряйте ритуалы разгрузки: чек-ауты, «минуты благодарности».
Вы не обязаны «исправлять» токсичного человека. Ваша задача — защитить свой ресурс и сохранить эффективность. Токсичность — не приговор, а сигнал о дисбалансе в системе. Работа с ней — не про поиск виноватых, а про создание среды, где безопасно быть собой, ошибаться, расти и доверять. Здоровая организация не та, где нет конфликтов, а та, где их решают с уважением к границам и достоинству каждого.
