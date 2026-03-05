Рекрутер назвала 4 типа сотрудников, которых увольняют первыми при сокращениях

В условиях экономической нестабильности компании вынуждены идти на сокращение штата. HRD Open Group, HR-эксперт, карьерный консультант Валерия Доманская в беседе с Life.ru назвала четыре типа сотрудников, которые рискуют попасть под увольнение в первую очередь.

«Призрак» в офисе

Представьте себе сотрудника, который вроде бы есть, но его присутствие никак не ощущается. Он не проявляет инициативы, не участвует в обсуждениях, его вклад в общие проекты минимален или незаметен. Он выполняет свои задачи, но делает это без огонька, без стремления к улучшению. Когда наступает время сокращений, руководитель начинает задаваться вопросом: «А что этот человек вообще делает? Какова его реальная ценность для команды и компании?» Если ответ на этот вопрос не очевиден, если его отсутствие не вызовет коллапса, то, увы, такой сотрудник становится лёгкой мишенью. Его функции можно перераспределить, а его уход не повлияет на общую производительность.

«Черепаха» с низкой производительностью

Этот тип сотрудников характеризуется низкой эффективностью. Они могут быть очень милыми и приятными в общении, но их работа занимает слишком много времени, качество страдает, или они постоянно срывают дедлайны. Возможно, им не хватает навыков, мотивации или просто организованности. В условиях сокращений каждая позиция должна быть максимально эффективной. Если сотрудник постоянно требует дополнительного контроля, если его работа тормозит весь процесс, то компания не может позволить себе такую «роскошь». Особенно это касается тех, кто занимает ключевые позиции, но не справляется с объёмом или сложностью задач.

«Токсичный» элемент

Это сотрудник, который создаёт негативную атмосферу в коллективе. Он может быть сплетником, нытиком, постоянно критиковать всех и вся, отказываться от сотрудничества, провоцировать конфликты. Его негатив заразителен и разрушает командный дух, снижает мотивацию других. Здоровая корпоративная культура — это основа успеха любой компании. Токсичные сотрудники, даже если они высококлассные специалисты, могут нанести огромный ущерб. Руководство понимает, что один такой человек может демотивировать целую команду. В условиях сокращений, когда и так царит напряжение, от таких «разрушителей» избавляются в первую очередь, чтобы сохранить оставшийся коллектив.

«Дорогой, но не уникальный» специалист

Этот тип сотрудников может быть вполне компетентным, нетоксичным и даже заметным. Проблема в другом: их зарплата значительно выше рыночной или выше, чем у коллег с аналогичным функционалом, при этом их вклад не является уникальным или незаменимым. Возможно, они пришли в компанию в «тучные» годы, когда бюджеты были щедрее, или просто давно не пересматривали свою позицию на рынке труда Валерия Доманская HR-эксперт

В период сокращений компания стремится оптимизировать расходы. Если есть возможность найти специалиста с аналогичными навыками и опытом за меньшие деньги, или если функции «дорогого» сотрудника можно перераспределить между существующими, менее высокооплачиваемыми сотрудниками, то выбор очевиден. Особенно это актуально, если у такого специалиста нет уникальных компетенций, которые сложно найти на рынке, или если его знания не являются критически важными для выживания бизнеса, заключила собеседница Life.ru.

