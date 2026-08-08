«Никогда больше»: Пользователи Reddit назвали 8 профессий, с представителями которых не пошли бы под венец

Казалось бы, профессия будущего партнёра должна волновать человека куда меньше, чем его характер, привычки и отношение к семье. Однако у пользователей Сети нашлось немало историй, после которых одна строчка в резюме начинает выглядеть как тревожный сигнал. В обсуждении на Reddit люди признались, с представителями каких профессий больше никогда не стали бы встречаться и тем более вступать в брак. Одних отпугнул тяжёлый график, других — постоянные командировки, а третьи до сих пор вспоминают свидание, которое напоминало собеседование. Life.ru собрал самые яркие ответы!

Самый неожиданный комментарий

С представителями каких профессий пользователи Reddit не хотят строить отношения и создавать семью? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Первыми, на удивление, под удар попали медики. Причём один из наиболее категоричных ответов оставил сам врач. Он признался, что никогда не стал бы встречаться с коллегой. Причина оказалась совсем не в изменах или профессиональной деформации, а в образе жизни. Дежурства, переработки, ночные вызовы и постоянная усталость превращают совместное планирование даже обычного ужина в отдельную операцию. Особенно сложно, по его мнению, становится после рождения детей, поскольку одному из родителей необходимо подстраховывать другого, а при двух непредсказуемых графиках сделать это почти невозможно.

К слову, медицинские сёстры и братья тоже появились в списке, чему удивился один из участников, поскольку он сам работает в этой сфере. Вероятно, причиной предвзятого отношения вновь стали график, ночные смены, эмоциональное выгорание и необходимость постоянно сталкиваться с чужой болью, ведь всё это может отражаться и на семейной жизни. Впрочем, с этим мнением поспорили другие медработники. Они возмутились распространёнными стереотипами и напомнили, что профессия ничего не говорит о верности или способности человека строить здоровые отношения. А что думаете вы?

Ещё один неочевидный вариант

Пользователи Reddit объяснили, почему отношения с нейрохирургом могут оказаться сложными. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Почему-то нейрохирургов участники обсуждения выделили в отдельную категорию. Один из пользователей заявил, что представители этой специальности якобы привыкают чувствовать себя почти богами и переносят эту уверенность из операционной в обычную жизнь. Разумеется, судить обо всех врачах по одному комментарию нельзя. Однако мысль о партнёре, который даже дома считает себя единственным человеком, способным принимать правильные решения, многих не вдохновила. Согласны? Пишите в комментариях.

Жестокие и скрытные?

Пользователи Reddit рассказали, почему не хотят встречаться с сотрудниками правоохранительных органов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Одна из пользовательниц коротко призналась, что больше никогда добровольно не свяжет жизнь с сотрудником правоохранительных органов. Подробности она раскрывать не стала, но её ответ поддержали другие участники. В подобных обсуждениях полицейских чаще всего упрекают в жёсткости, скрытности, ненормированном графике и привычке контролировать окружающих. Важно помнить, что это лишь личный опыт комментаторов, а не характеристика всех людей, работающих в органах.

У кого самый высокий риск измен?

Почему пользователи Reddit не хотят вступать в брак с военными и жить в постоянной разлуке. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Отношения с военным могут выглядеть романтично только до первой длительной разлуки. Пользователи социальной сети напомнили о командировках, переводах, частых переездах и месяцах ожидания, когда один из партнёров фактически ведёт семейную жизнь в одиночку. Один из комментаторов также упомянул риск измен во время разлуки, но сразу оговорился, что среди военнослужащих немало верных мужей и жён. Главной проблемой остаётся не сама форма, а образ жизни, к которому должен быть готов и партнёр. Согласны?

А они-то чем не угодили?

Пользователи Reddit рассказали, почему отношения с поваром могут не выдержать его рабочего графика. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PH888

Один из самых ироничных ответов оставил пользователь, заметивший, что никто ещё не назвал поваров. Он сначала пожаловался, что представителям этой профессии и без того почти невозможно найти пару, а затем сам же проголосовал против отношений с шефом. Работа в ресторане предполагает длинные смены, высокий уровень стресса и занятость именно тогда, когда остальные люди отдыхают, то есть по вечерам, выходным и праздникам. Поэтому романтический ужин с поваром может регулярно проходить без самого повара.

Группа эмоционально непростых людей

Почему бармены и парикмахеры попали в список нежелательных партнёров пользователей Reddit? Фото © Shutterstock / FOTODOM / columbo.photog

Барменов и парикмахеров один из пользователей объединил в неожиданную пару, заявив, что среди них ему попадалось слишком много эмоционально непростых людей. Никаких доказательств он не привёл, поэтому остальные восприняли ответ скорее как шутливое последствие неудачных знакомств. У барменов, впрочем, есть та же проблема, что и у поваров: ночные смены, работа в праздники и постоянное общение с посетителями. А вот чем комментатору так не угодили парикмахеры, осталось загадкой.

Спасибо, мы вам перезвоним

Пользователь Reddit рассказал о свидании с HR-специалистом, которое превратилось в собеседование. Фото © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

Свидание с HR-специалистом одному из комментаторов запомнилось как самое неудачное в жизни. Вместо лёгкого знакомства он почувствовал себя кандидатом на вакансию: собеседница задавала вопросы сухо и внимательно оценивала каждый ответ. Возможно, девушка просто не заинтересовалась новым знакомым. Но у пользователя осталось ощущение, что после ужина ему должны были прислать письмо со словами: «Спасибо за проявленный интерес, однако мы решили продолжить общение с другими кандидатами».

Только Бог знает, как с ними жить

Почему пользователи Reddit не хотят встречаться с религиозными служителями и зависеть от правил общины? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Наконец, один из участников отказался бы от отношений с человеком, занимающим любую должность в религиозной организации. Возможно, речь шла о строгих правилах, необходимости соответствовать ожиданиям общины или слишком большой роли веры в повседневной семейной жизни. К тому же разногласия могут возникнуть и вокруг семейного уклада: воспитания детей, распределения ролей в браке, праздников, одежды и круга общения.

Кроме того, партнёру религиозного служителя порой приходится соответствовать определённым ожиданиям и мириться с тем, что работа, вера и обязанности перед прихожанами занимают значительную часть жизни. Так или иначе, комментатор не привёл конкретной истории, поэтому его категоричность, вероятно, связана с личным опытом или несовпадением мировоззрений. Напишите в комментариях, справедливо ли это?

Конечно, профессия сама по себе не делает человека плохим партнёром, а каждый пункт этого списка основан лишь на личном опыте пользователей Reddit. И всё же некоторые аргументы звучат довольно убедительно. А кого добавили бы вы? С представителем какой профессии никогда не стали бы встречаться, а кого, наоборот, незаслуженно внесли в список? Делитесь мнением в комментариях. Кстати, отношения — далеко не единственная тема, которая волнует пользователей Reddit. Ранее они попытались угадать, какая привычная сегодня вещь через несколько десятилетий может стать «новым асбестом». Life.ru выяснил, какие из этих пугающих предположений уже подтверждает наука.