Станиславу Садальскому — 75: Интернат, дочь в Финляндии и скандалы главного блогера среди актёров

Станиславу Садальскому всегда хватало нескольких минут, чтобы перетянуть внимание с главных героев на себя. В фильме «Место встречи изменить нельзя» 1979 года его Кирпич появляется ненадолго, однако фразу «Кофелёк, кофелёк…» страна помнит практически полвека! Позднее тот же талант артист перенёс в Интернет... Один его пост мог поссорить знаменитостей, породить десятки заголовков и превратить актёрскую байку в скандал. Но за образом человека, который не боится говорить о других, скрывается биография, о которой он сам рассказывает крайне неохотно. Life.ru вспоминает, как мальчик из чувашского села стал одним из самых узнаваемых острохарактерных актёров страны.

Мать умерла в 36 лет, а отец отправил сыновей в интернат

Станиславу Садальскому — 75 лет: тяжёлое детство, личная жизнь, дочь и громкие конфликты. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stas.sadalskiy

Станислав Садальский родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловское Чувашской АССР, которое сегодня называется Шыгырдан. Его родители были педагогами, мать — Нина Васильевна — преподавала географию и позднее возглавляла городской отдел народного образования, а отец — Юрий Александрович — работал учителем физкультуры. Со стороны семья могла казаться образцовой, однако сам Садальский рисовал совсем другую картину. В одном из интервью актёр рассказывал, что отец отличался жестоким характером, избивал жену и детей. В 1964 году Нина Васильевна умерла от опухоли головного мозга в возрасте 36 лет. По слухам, Садальский утверждал, что врачи связывали развитие болезни с травмой головы, которую женщине якобы нанёс муж. Независимых подтверждений этой версии нет, поэтому она остаётся личным свидетельством артиста.

После похорон отец отправил 13-летнего Станислава и его шестилетнего брата Сергея в Воронежский интернат № 2. Отношения старшего сына с Юрием Садальским после этого практически прекратились. Отец умер в 2001 году, но простить его артист так и не смог. Именно в интернате Садальский впервые вышел на сцену, сыграв синьора Помидора в спектакле по сказке «Чиполлино».

Как прикус будущего актёра повлиял на его образование?

Станислав Садальский в молодости: работа токарем, поступление в ГИТИС и первые роли в кино. Фото © РИА Новости / В. Каратаев

После школы Садальский отправился покорять Москву, но первая попытка поступить в театральный институт закончилась провалом. Приёмную комиссию смутили неправильный прикус юноши и вызванные им особенности речи. Будущему артисту пришлось уехать в Ярославль и устроиться учеником токаря на моторный завод. Однако от мечты стать актёром он не отказался. В 1969 году Садальского приняли сразу в ГИТИС и Щукинское училище. Он выбрал ГИТИС, где учился у Ольги Андровской и Григория Конского, а в 1973 году получил диплом.

Сниматься Садальский начал ещё студентом. Например, в 1970 году он дебютировал в картине «Город первой любви», а год спустя появился в «12 стульях» Леонида Гайдая. После выпуска молодого актёра приглашали сразу в четыре московских театра. Сначала он выбрал Театр имени Маяковского, но продержался там всего два дня, успев поссориться с режиссёром Андреем Гончаровым. Следующим местом работы стал «Современник», где Садальский служил с 1973-го по 1982 год. Крупных ролей ему доставалось немного, зато кинематограф быстро разглядел в высоком артисте с необычной внешностью идеального исполнителя характерных персонажей.

Как Садальский хотел сыграть Шарапова, но стал Кирпичом?

Кирпич из фильма «Место встречи изменить нельзя»: самая известная роль Станислава Садальского. Фото © Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», режиссёр Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий и Георгий Вайнеры

На пробы в картине «Место встречи изменить нельзя» Садальский пришёл с надеждой получить роль Владимира Шарапова. Однако Станислав Говорухин решил, что внешность артиста больше подходит не молодому сотруднику МУРа, а карманнику Косте Сапрыкину по кличке Кирпич. Главную особенность персонажа придумали уже во время работы. Владимир Высоцкий предложил сделать вора шепелявым и показал Садальскому, как именно должен разговаривать его герой. В романе братьев Вайнеров у Сапрыкина такого дефекта речи не было. Так короткое «Кофелёк, кофелёк…» превратилось в одну из самых узнаваемых реплик советского кино.

Фильм вышел в 1979 году и принёс актёру всесоюзную известность. Садальский позднее сетовал, что зрители запомнили именно эпизодического Кирпича, хотя в его фильмографии были куда более сложные работы. Уже в 1980 году он сыграл главную роль Алексея Плетнёва в картине Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». Затем появились «Вокзал для двоих», «Торпедоносцы», «Противостояние», «Человек с бульвара Капуцинов», «Палач», «Небеса обетованные», «На кого Бог пошлёт» и десятки других проектов. Всего на счету артиста более ста экранных работ, но Кирпич так и остался его визитной карточкой.

Почему Садальский почти не общался с дочерью в Финляндии?

Станислав Садальский и его дочь Пирио: семейная драма длиною в несколько десятилетий. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stas.sadalskiy

Как мы уже писали, Садальский неохотно говорит о собственной жизни. В начале 1970-х годов артист женился на гражданке Финляндии, которая была старше его на 15 лет. В 1975 году у супругов родилась дочь Пирио. Брак оказался недолгим. После расставания жена вместе с ребёнком вернулась в Хельсинки, а Садальский остался в Москве. По словам актёра во время одного из интервью, за всю жизнь он видел дочь только дважды.

Однажды Садальский всё же собирался приехать в Финляндию — на выпускной Пирио. Денег на поездку не хватало, поэтому артист решил продать старинные серьги, полученные от родственницы. Потенциальная покупательница встретилась с ним, подмешала клофелин в напиток и похитила украшения. Садальский признавался, что после ограбления ему стало стыдно объяснять произошедшее, поэтому в Финляндию он не поехал, а общение с дочерью и её матерью оборвалось. Это объяснение самого артиста. Пирио публично свою версию семейной истории не рассказывала, поэтому категорично утверждать, что именно помешало отцу и дочери восстановить отношения, нельзя.

В декабре 2017 года бывшая жена Садальского умерла. Артист приехал на похороны и обнаружил, что её квартира была увешана его фотографиями. Тогда он решил, что женщина продолжала любить его даже спустя десятилетия разлуки. Однако наладить отношения с дочерью после смерти её матери Садальскому, судя по всему, так и не удалось.

Татьяна Васильева: дружба, вражда и неожиданное примирение

Почему поссорились Татьяна Васильева и Станислав Садальский и как они помирились? Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Одним из самых близких людей в жизни Садальского долгие годы была Татьяна Васильева. Артисты вместе играли в антрепризах «В джазе только женщины» 1959 года, «Валенок» и «Голая правда», ездили на гастроли и охотно подогревали слухи о романе. В действительности они называли себя друзьями и творческими партнёрами. Дружба разрушилась в 2017 году, когда Садальский публично заговорил о взрослых детях Васильевой. Он якобы утверждал, что актриса жаловалась ему на их финансовую зависимость, а затем сама же обиделась, когда друг решил вмешаться. Васильева увидела ситуацию иначе: она заявила, что Садальский предал её, вынес личные разговоры на публику и затронул семью.

Неожиданный поворот произошёл в декабре 2025 года. Садальский опубликовал совместную фотографию с Васильевой и объявил, что они решили «обнулить» отношения ради новой постановки. 26 февраля 2026 года в Москве состоялась премьера спектакля «Любовь на бис», после чего артисты продолжили выступать вместе. Так к своему 75-летию Садальский подошёл не только с внушительным списком сожжённых мостов, но и с одним редким примером того, как многолетнюю вражду всё-таки удалось оставить позади.

Удовиченко, Канделаки и скандалы главного блогера среди актёров

Станислав Садальский — народный блогер России: резкие публикации и ссоры со знаменитостями. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

В августе 2008 года Садальский завёл страницу в «Живом журнале». Площадка идеально подошла его характеру, артист публиковал редкие архивные снимки, вспоминал ушедших звёзд и безжалостно высказывался о живых. Тысячи записей сделали его не просто актёром с блогом, а полноценным источником новостей для светской прессы. Свою страницу он и сегодня называет «Народный блогер России».

Одним из самых громких стал конфликт с Ларисой Удовиченко, дружба с которой продолжалась около 30 лет. Разрыв произошёл после 50-летия актрисы в 2005 году. Тогда в прессе появились унизительные слухи о её состоянии во время праздника, и Удовиченко заподозрила, что информацию журналистам передал Садальский. Сам он отрицал свою вину. Позднее актриса объяснила расставание проще: назвала Садальского замечательным партнёром, но очень непростым человеком, которого в определённый момент перестала терпеть.

Не менее болезненно закончилась дружба с Тиной Канделаки. Когда-то Садальский был её наставником и соведущим на радио, однако всё изменилось после смерти отца телеведущей в 2009 году. По словам Канделаки, на похоронах артист неуместно шутил и пытался таким образом подбодрить её мать. После выхода из церкви она прекратила с ним общение. Список людей, задетых высказываниями Садальского, гораздо длиннее. Он спорил с театральными руководителями, критиковал телеведущих, режиссёров и эстрадных артистов, а затем удивлялся, когда бывшие друзья отказывались подавать ему руку. Для одних такая прямолинейность стала доказательством смелости, для других — привычкой превращать чужую жизнь в публичное представление.

В этом и заключается главный парадокс Станислава Садальского. К 75 годам он сохранил всё, что когда-то сделало его знаменитым! Артист умеет привлекать внимание, бесстрашен перед авторитетными людьми и просто талантлив. Совсем другой путь прошёл ещё один августовский именник — Николай Бурляев. Он рано стал звездой благодаря Андрею Тарковскому, пережил запреты, надолго исчезал с экранов и пришёл от кино к общественной деятельности и вере. Недавно Life.ru рассказал о судьбе актёра, отметившего 80-летие.