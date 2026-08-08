Телеведущая Роза Сябитова считает, что прочность брака во многом зависит от отношения человека к семейным ценностям. Своим взглядом на отношения телеведущая поделилась с корреспондентом Пятого канала на премьере фильма «За любовь».

По мнению свахи, людей в вопросах сохранения семьи условно можно разделить на две категории. Одни готовы бороться за отношения даже в сложные периоды и ценят то, что удалось создать вместе с партнёром. В качестве причин сохранить брак Сябитова назвала в том числе общих детей и совместно нажитое имущество. При этом, подчеркнула она, речь не идёт о том, что такой подход правильнее другого.

Роза Сябитова назвала главное условие крепкого брака. Видео © Пятый канал

«Есть вторая категория людей, которая биться не будет. Хоть совместно нажитое имущество, хоть дети, хоть десяток детей. Просто они другие. Ни хуже, ни лучше, воспитание другое, подход другой, всё другое», — отметила она.

Сама Сябитова отнесла себя к первой категории. Она призналась, что в случае проблем постаралась бы бороться за отношения. При этом, считает сваха, заранее определить, как человек поведёт себя в семейной жизни, невозможно — это покажет только сама жизнь.

Ранее телеведущая и сваха Роза Сябитова объяснила, что отношения между мужчиной и женщиной проходят этапы от знакомства до брака. По её мнению, ошибки возникают, когда кто-то из партнёров требует слишком многого без учёта реальной близости. Она отметила, что после знакомства люди становятся парой, проходят период притирки с ссорами и примирениями, а если этот этап выдержан, следующим шагом может быть помолвка.