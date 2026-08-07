«Нельзя играть в одни ворота»: Роза Сябитова раскрыла, как пройти путь от знакомства до свадьбы

Отношения между мужчиной и женщиной проходят несколько этапов: от знакомства и формирования пары до помолвки и брака. Ошибки часто начинаются тогда, когда один из партнёров требует от другого слишком многого, не учитывая, насколько близкими уже стали их отношения, считает телеведущая и сваха Роза Сябитова.

В беседе с Пятым каналом она объяснила, что после знакомства люди постепенно становятся парой и проходят период притирки. На этом этапе они могут ссориться, мириться и проверять, насколько подходят друг другу. Если отношения выдерживают этот период, следующим шагом может стать помолвка.

Роза Сябитова объяснила, как довести отношения до свадьбы. Видео © Пятый канал

Сваха подчеркнула, что на первых этапах не стоит ожидать от человека поведения, характерного для серьёзных отношений. Пока мужчина и женщина остаются просто знакомыми, требования дорогих подарков, ресторанов или особого внимания могут оказаться неуместными.

Основой крепкого союза Сябитова назвала любовь и умение прощать, однако отметила, что отношения не должны держаться на усилиях только одного человека. В семье важно сохранять баланс и взаимность.

«Семья — это союз для двоих. Здесь нельзя играть в одни ворота», — заключила звезда.

Ранее Роза Сябитова призналась, что стала «матерью-самкой» из-за родителей-алкоголиков. Пережитое не отдалило её от семейных ценностей, а, напротив, усилило стремление заботиться о родных.