Правило четырёх сезонов: Сябитова объяснила, сколько нужно встречаться до свадьбы

Российским парам объяснили, сколько времени на самом деле нужно встречаться до свадьбы. Сваха Роза Сябитова в беседе с Life.ru также дала советы по отношениям, напомнив, что её брачное агентство работает с 1995 года.

По словам телеведущей, идеальный срок между знакомством и регистрацией брака — один год. За это время пара успевает пройти через стадии, которые она сравнила со сменами сезонов: знакомство, помолвка и, наконец, свадьба.

«За год люди попадают в разные ситуации, как в разные времена года, и это даёт возможность узнать друг друга получше», — подчеркнула Сябитова.

Она добавила, что сожительство тоже имеет право на существование, и не понимает негативного отношения к такому формату отношений.

«Сожительство — это совместное проживание, и ничего плохого в этом нет. Брак — тоже совместное проживание, только с регистрацией», — отметила сваха.

Молодым парам она всё же советует официально регистрировать брак, так как это даёт государственную защиту, особенно для женщин и детей. А тем, кто в возрасте, — чтобы избежать проблем с наследством. Однако выбор формы отношений остаётся за самими людьми.

На вопрос, существует ли проблема, что мужчины не спешат делать предложение, Сябитова ответила: «Нет такого бича». И добавила, что по природе выбирает женщина, потому что она рожает детей, а мужчина должен проявлять инициативу. При этом властям она посоветовала не переживать за молодёжь.

«Хотят жениться — хорошо, не хотят — тоже нормально. Наша молодёжь семьи создаёт. Пусть пробуют, совершают ошибки и передают опыт детям. Всё идёт своим чередом», — добавила Сябитова.