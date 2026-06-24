Правило четырёх сезонов: Сябитова объяснила, сколько нужно встречаться до свадьбы
Сваха Сябитова советует встречаться год перед свадьбой, чтобы узнать друг друга
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Российским парам объяснили, сколько времени на самом деле нужно встречаться до свадьбы. Сваха Роза Сябитова в беседе с Life.ru также дала советы по отношениям, напомнив, что её брачное агентство работает с 1995 года.
По словам телеведущей, идеальный срок между знакомством и регистрацией брака — один год. За это время пара успевает пройти через стадии, которые она сравнила со сменами сезонов: знакомство, помолвка и, наконец, свадьба.
«За год люди попадают в разные ситуации, как в разные времена года, и это даёт возможность узнать друг друга получше», — подчеркнула Сябитова.
Она добавила, что сожительство тоже имеет право на существование, и не понимает негативного отношения к такому формату отношений.
«Сожительство — это совместное проживание, и ничего плохого в этом нет. Брак — тоже совместное проживание, только с регистрацией», — отметила сваха.
Молодым парам она всё же советует официально регистрировать брак, так как это даёт государственную защиту, особенно для женщин и детей. А тем, кто в возрасте, — чтобы избежать проблем с наследством. Однако выбор формы отношений остаётся за самими людьми.
На вопрос, существует ли проблема, что мужчины не спешат делать предложение, Сябитова ответила: «Нет такого бича». И добавила, что по природе выбирает женщина, потому что она рожает детей, а мужчина должен проявлять инициативу. При этом властям она посоветовала не переживать за молодёжь.
«Хотят жениться — хорошо, не хотят — тоже нормально. Наша молодёжь семьи создаёт. Пусть пробуют, совершают ошибки и передают опыт детям. Всё идёт своим чередом», — добавила Сябитова.
Ранее замминистра юстиции Вадим Баланин заявил, что сожительство без брака и высокий уровень разводов не только негативно влияют на демографию, но и представляют угрозу для безопасности России. Он подчеркнул, что Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий. А в Госдуме заверили, что россиян не станут штрафовать за сожительство вне брака.
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