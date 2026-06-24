Россиян не станут штрафовать за сожительство вне брака

В Госдуме заявили, что запрет сожительства вне брака на государственном уровне не обсуждается, штрафовать за это граждан не станут. Об этом сообщила первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Ни о каких запретах за сожительство вне брака, тем более речи о штрафах совершенно точно не идёт. Да, никаких запретительных санкций точно не будет. Но, с другой стороны, мы сейчас делаем всё для того, чтобы у подростков формировались сразу правильные ценностные ориентиры», — сказала депутат ТАСС.

Буцкая подчеркнула, что ценность брака в России повышают не запретами, а поддержкой семей и образовательными программами. В школьную программу уже добавлен курс «Семьеведение», а также действуют обширные меры господдержки для семей с детьми.

Ранее замминистра юстиции России Вадим Баланин заявил, что сожительство без брака и высокий уровень разводов не только негативно влияют на демографию, но и представляют угрозу для безопасности страны. Он подчеркнул, что Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий.