Сожительство без брака назвали угрозой безопасности России

Сожительство без регистрации брака и высокий уровень разводов помимо того, что могут негативно сказаться на демографической ситуации в РФ, ещё и несут угрозу безопасности страны. Такое заявление сделал замминистра юстиции России Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остаётся значительным. Такие тенденции можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью», — заявил он на сессии «Крепкая семья как ценностный ориентир семейного законодательства».

Баланин подчеркнул, что Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий.

Тему семейных ценностей на форуме также затронула заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Она отметила, что России необходимо выработать дополнительные меры для поддержки семьи и защиты интересов будущих поколений.

По мнению парламентария, в законодательстве следует выделить отдельную главу, посвященную семье как базовой ценности и обязательствам государства по ее сохранению.

А накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть вопрос отмены госпошлины за регистрацию брака. В качестве возможного компенсирующего шага было предложено увеличить госпошлину за развод.