Депутат Делягин счёл «тупым пиаром» байки о новой угрозе России — сожительстве

Депутат Госдумы Михаил Делягин не согласился с озвученной на Петербургском международном юридическом форуме байкой о том, что сожительство вне брака угрожает безопасности России. В беседе с журналистом Life.ru он назвал эти заявления «тупым пиаром» с целью отвлечь общество от реальных проблем.

Делягин о сожительстве. Видео © Life.ru

«Я очень надеюсь, что это такой тупой пиар, связанный с тем, чтобы отвлечь внимание граждан от насущных проблем... Вместо проблем мы начинаем обсуждать что-то, граничащее с порнографией. Возможно, это и не является плохим пиаром, а является выражением и интеллекта, и морали, и простой человеческой вменяемости — существенной части российской бюрократии», — заявил парламентарий.

Делягин заметил, что в 50-х годах прошлого века подобные инициативы в США «лечили» электрошокером. Он надеется, что с этого времени медицина сильно шагнула вперёд «даже в Америке», поэтому сейчас можно поискать и более гуманные методы.

Напомним, замминистра юстиции России Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил, что сожительство без регистрации брака и высокий уровень разводов, помимо того что могут негативно сказаться на демографической ситуации в РФ, ещё и несут угрозу безопасности страны.