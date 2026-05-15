Как сожительство без брака может оставить вас без квартиры и наследства

Совместная жизнь без официальной регистрации брака давно стала привычным форматом отношений для многих россиян. Однако далеко не все задумываются о том, что с точки зрения закона такие отношения практически не защищены. Юрист, управляющий партнёр компании «Довгилова и партнёры» Ольга Довгилова рассказала Life.ru, каких прав может лишиться пара без штампа в паспорте.

По словам эксперта, распространённое мнение о том, что многолетнее сожительство автоматически приравнивается к официальному браку, — миф.

С точки зрения закона сожительство не приравнивается к браку, зарегистрированному в ЗАГСе. При расставании партнёры сталкиваются с неприятными сюрпризами. Ольга Довгилова Юрист, управляющий партнёр Юридической компании «Довгилова и партнёры»

Квартира и машина могут остаться одному партнёру

Самые частые конфликты возникают вокруг недвижимости и крупных покупок. Пара вместе выплачивает ипотеку, делает ремонт или покупает автомобиль, но имущество оформляется только на одного человека. После расставания второй партнёр нередко обнаруживает, что юридически почти не имеет прав на эту собственность.

В отличие от официальных супругов, у сожителей не возникает режима совместно нажитого имущества. Владельцем считается тот, кто указан в документах. Чтобы доказать своё участие в покупке, придётся обращаться в суд и собирать доказательства: банковские выписки, чеки, переписки и даже свидетельские показания.

Без брака — без наследства

Не менее болезненной темой остаётся наследование. Если отношения не зарегистрированы официально, партнёр не считается наследником по закону. Имущество умершего в первую очередь получают родственники — дети, родители, братья и сёстры.

Без завещания человек, с которым прожили вместе 10–20 лет, может не получить ничего.

Алименты и содержание друг друга законом не предусмотрены

Среди распространённых заблуждений — мнение, что после расставания один партнёр обязан содержать другого. Однако такие обязательства существуют только между супругами.

Если один из партнёров потерял трудоспособность или оказался в тяжёлой жизненной ситуации, второй не обязан оказывать ему финансовую поддержку, если брак официально не зарегистрирован.

Вопрос детей — отдельная история

Если отец вписан в свидетельство о рождении ребёнка, у него возникают права и обязанности независимо от наличия брака. Но если отцовство официально не установлено, у матери могут появиться сложности с алиментами, наследством и оформлением документов.

Как защитить себя

Юрист советует заранее обсуждать юридические вопросы, даже если отношения кажутся стабильными.

При покупке недвижимости безопаснее оформлять долевую собственность. Если речь идёт о наследстве — составлять завещание. В некоторых случаях помогает письменное соглашение о совместном проживании, где фиксируются финансовые обязательства и порядок раздела имущества.

Также важно сохранять любые подтверждения финансового участия — чеки, переводы, договоры и переписки. В случае судебного спора именно эти документы могут стать ключевыми доказательствами.

«Сожительство само по себе не проблема. Для многих это осознанный выбор. Но важно понимать: с юридической точки зрения такие отношения гораздо менее защищены, чем официальный брак», — подчеркнула Довгилова.

По словам эксперта, если у пары нет принципиальных причин избегать регистрации отношений, официальный брак остаётся самым простым способом избежать долгих имущественных споров и судебных разбирательств.

Ранее выяснилось, что больше половины россиян забыли, когда в последний раз ходили на свидание. Главным фактором отказа от таких встреч становится семейное положение. Среди других причин называют возраст, нехватку времени и финансовые трудности.