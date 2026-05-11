День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 11:23

Любви все возрасты покорны: В Москве назвали рекордный возраст жениха и невесты

В Москве 93-летний мужчина стал самым возрастным женихом 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shulers

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shulers

В Москве с начала 2026 года более 1,3 тыс. человек старше 60 лет зарегистрировали брак, а самым возрастным женихом стал 93-летний мужчина. Об этом ТАСС сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

«Количество пар, где и жениху и невесте больше 60 лет, составило на текущий момент порядка 3% от общего количества»,уточнила она.

Рекорд по возрасту среди новобрачных принадлежит мужчине, которому на момент регистрации союза исполнилось 93 года, а самой возрастной невесте — 84 года. Отдельно в ведомстве отметили ещё одну пару долгожителей: жениху в ней 88 лет, а невесте — 84 года.

В Индии «серийная невеста» 9 раз выходила замуж и сбегала с наживой
В Индии «серийная невеста» 9 раз выходила замуж и сбегала с наживой

Ранее сообщалось, что май 2026 года в Москве может установить новый свадебный рекорд — в столичные ЗАГСы уже поступило около пяти тысяч заявлений на регистрацию брака. Отдельно отмечается рост интереса к выездным церемониям, которые всё чаще проводят на открытых площадках города.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • загс
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar