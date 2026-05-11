Любви все возрасты покорны: В Москве назвали рекордный возраст жениха и невесты

В Москве с начала 2026 года более 1,3 тыс. человек старше 60 лет зарегистрировали брак, а самым возрастным женихом стал 93-летний мужчина. Об этом ТАСС сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

«Количество пар, где и жениху и невесте больше 60 лет, составило на текущий момент порядка 3% от общего количества», — уточнила она.

Рекорд по возрасту среди новобрачных принадлежит мужчине, которому на момент регистрации союза исполнилось 93 года, а самой возрастной невесте — 84 года. Отдельно в ведомстве отметили ещё одну пару долгожителей: жениху в ней 88 лет, а невесте — 84 года.

Ранее сообщалось, что май 2026 года в Москве может установить новый свадебный рекорд — в столичные ЗАГСы уже поступило около пяти тысяч заявлений на регистрацию брака. Отдельно отмечается рост интереса к выездным церемониям, которые всё чаще проводят на открытых площадках города.