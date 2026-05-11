Свадебный организатор опровергла главный миф о майских браках и назвала цену вопроса

Май 2026 года может стать рекордным по числу свадеб в Москве: загсы уже получили около пяти тысяч заявлений, причём выездные церемонии на открытых площадках набирают особую популярность. Стоит ли верить приметам о несчастливых майских браках, рассказала свадебный организатор Наталья Волкова в беседе с 360.ru.

«У многих срабатывает этот триггер, но верить в это не нужно. Это просто игра слов, чья-то шутка, которая закрепилась. Ни одна статистика не подтверждает, что у заключённого в мае брака мало шансов на счастье», — отметила она.

Эксперт пояснила, что у приметы есть исторический контекст, но он не имеет отношения к современности. Суеверие появилось ещё на Руси, когда май был временем напряжённых полевых работ, и свадьбы переносили на более свободный период.

Ранее в индийском штате Карнатака свадебная церемония обернулась смертью жениха. 26-летний банковский служащий Правин Курне скоропостижно скончался в тот момент, когда надевал мангалсутру (священное ожерелье) на свою двоюродную сестру, на которой собирался жениться.