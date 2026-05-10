В Индии «серийная невеста» 9 раз выходила замуж и сбегала с наживой

В Индии раскрыли схему с фиктивными браками, жертвами которой становились неженатые мужчины. Женщина выходила замуж, а через несколько дней исчезала с деньгами и украшениями, пишет News9 Live.

История произошла в округе Бид штата Махараштра. Один из местных жителей Йогеш Шинде обратился в полицию и заявил, что его обманули на крупную сумму. По словам мужчины, он познакомился с женщиной через посредников. Те пообещали устроить ему брак, однако вскоре после свадьбы и сама «невеста», и агенты исчезли.

Позже Шинде узнал, что женщина уже проворачивала такую схему раньше. По данным издания, до него она якобы успела выйти замуж ещё за восьмерых мужчин и каждый раз сбегала, забирая деньги и драгоценности. Мужчина заявил, что не знал о предыдущих браках женщины и до свадьбы его держали в неведении.

После обращения Шинде жалобу зарегистрировали в полицейском участке Чакламба. Сейчас правоохранители начали проверку.

