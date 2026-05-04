Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

4 мая, 13:33

Жуть как хотелось под венец: Невеста очнулась за 48 часов до свадьбы после 92 дней комы

SCMP: В КНР впавшая в кому невеста пришла в себя за двое суток до свадьбы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / buritora

В Китае девушка, впавшая в кому после аллергической реакции на укол, пришла в себя всего за два дня до собственной свадьбы. Жених называет случившееся чудом, а родные не верят своим глазам, рассказывает издание South China Morning Post.

Пара готовилась к торжеству 25 апреля — к этому моменту Ван Жаньжань и Чжан Сижуй уже почти шесть лет будут вместе. Но в первые месяцы 2026-го у девушки внезапно заболело горло, и они отправились в ближайшую больницу, где ей поставили укол.

Со слов жениха, медики не выяснили, есть ли у пациентки аллергия, и кожную пробу делать не стали. Реакция на инъекцию наступила через несколько минут: язык онемел, открылась рвота, затем дыхание остановилось. Приехавшие врачи скорой диагностировали у гражданки Китая анафилактический шок, и она погрузилась в коматозное состояние, пробыв в нём 92 дня.

Всего за двое суток до планируемого дня свадьбы Ван Жаньжань внезапно пришла в себя. Речь и способность двигаться к ней пока не вернулись, но близкие и будущий супруг считают произошедшее настоящим чудом.

Кома в брачную ночь: 26-летняя невеста умерла через день после свадьбы
Ранее странный инцидент произошёл в штате Карнатака, где свадебная церемония обернулась трагедией. 26-летний Правин Курне, банковский служащий, внезапно скончался, надевая мангалсутру на свою двоюродную сестру, с которой вступал в брак.

Вероника Бакумченко
