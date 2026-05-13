Время против должника: Юрист назвал главную ошибку заёмщика, у которого банк отбирает ипотечную квартиру

Когда банк забирает последнюю квартиру, важно отделить эмоциональный страх от реальных юридических обстоятельств. Об этом Life.ru рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

«Если квартира не была заложена по ипотеке, единственное пригодное для проживания жильё обычно защищено от взыскания. Если квартира ипотечная, сам факт, что она последняя, ещё не закрывает вопрос. Залог даёт банку право требовать продажи жилья через установленную процедуру, но это ещё не значит, что семья должна молча ждать торгов», — уточняет эксперт.

В такой ситуации медиатор начинает с проверки фактов. Какая сумма просрочки, сколько месяцев не вносились платежи, есть ли судебное дело, направлял ли банк требование, пытался ли заёмщик оформить ипотечные каникулы, подавал ли заявление о реструктуризации, есть ли доход, который можно подтвердить. Пока этого нет на бумаге, разговор с банком выглядит как просьба. Когда есть расчёты, справки и реальный график погашения, появляется предмет для переговоров.

Медиация здесь нужна не для красивых разговоров. Её смысл — собрать банк и заёмщика за одним столом и найти вариант, который даст банку возврат денег, а человеку шанс сохранить жильё или выйти из долга с меньшими потерями. Дмитрий Хрулев Вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога»

Предметом разговора может быть новый график платежей, отсрочка продажи, уменьшение штрафов, частичное погашение за счёт родственников, добровольная продажа квартиры самим собственником, мировое соглашение в суде. Банк часто заинтересован в деньгах быстрее и без долгих споров, потому что торги, приставы, жалобы и новый судебный круг тоже требуют времени и расходов.

«Медиатор не должен обещать, что квартиру точно сохранят. Это было бы нечестно. Его задача — не давить на банк и не утешать заёмщика, а перевести конфликт в расчёты и обязательства. Заёмщику важно не прятаться, не пропускать суд, не игнорировать письма и звонки», — добавил специалист.

Необходимо письменно запросить сумму долга, отдельно увидеть тело кредита, проценты, штрафы, расходы банка, после чего предложить исполнимый график. Если доход упал из-за болезни, потери работы, ухода за ребёнком или другой тяжёлой ситуации, это нужно подтверждать бумагами, а не объяснять устно.

По словам собеседника Life.ru, самая опасная линия — ждать, пока всё решится само. В ипотечном споре время почти всегда работает против заёмщика. Чем раньше начаты переговоры, тем выше шанс договориться до торгов. Даже если сохранить квартиру нельзя, медиация может помочь избежать худшего сценария, когда жильё продаётся принудительно, долг растёт, а семья узнаёт о реальной цене выхода слишком поздно.

В банкротстве одна из самых частых и самых тяжёлых проблем состоит в том, что спор очень быстро выходит за пределы суммы долга. Что делать в такой ситуации — рассказывает Life.ru.