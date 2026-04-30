Банкротство как поле боя: Что делать, когда спор вышел за рамки долга и стороны не слышат друг друга

В банкротстве одна из самых частых и самых тяжёлых проблем состоит в том, что спор очень быстро выходит за пределы суммы долга. Об этом Life.ru рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

Формально речь идёт о задолженности, сроках, требованиях и порядке расчётов. По факту внутри дела уже накоплен более широкий конфликт, который тянется месяцами, а нередко и годами. С момента первой претензии до входа в процедуру проходит два или три года, и за это время стороны успевают утратить доверие, перестать разговаривать напрямую и начать воспринимать друг друга через пересказы, версии и процессуальные ходы. Дмитрий Хрулев Вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога»

По словам эксперта, отдельная боль связана с тем, как в таких историях передаётся информация. У одной стороны свой юрист, у другой стороны свой юрист, и очень часто каждая позиция доходит до оппонента уже в искаженном виде. Вместо разговора по существу начинается наращивание спора. Каждая новая претензия, каждое письмо, каждое процессуальное действие усиливают конфликт.

В какой-то момент у участников возникает прямой вопрос, который в таких делах звучит очень жёстко и очень приземленно. Зачем я буду платить и кому именно я должен платить в этой конструкции. Для должника это вопрос про доверие к самой процедуре. Для кредитора это вопрос про то, дойдёт ли дело до реального возврата средств, или деньги растворятся в длинном сопровождении спора.

Сложность усиливается ещё и тем, что внутри банкротства почти у каждого участника есть свой интерес к вознаграждению. Юристы ведут спор со своей стороны. Арбитражный управляющий также включён в процедуру со своим профессиональным и финансовым интересом. Восприятие сторон в этой точке становится ещё более жёстким. У должника возникает ощущение, что вокруг его кризиса уже выстроена целая система платных действий, и он начинает задаваться вопросом, за что именно с него требуют деньги. У кредитора появляется раздражение от того, что дело движется долго, дорого и всё дальше уходит от исходной хозяйственной проблемы.

«В банкротных спорах медиация даёт результат там, где обычная переписка уже не работает. Когда стороны садятся за стол переговоров, выясняется, что значительная часть конфликта выросла из неверно переданной информации, из накопленного раздражения и из отсутствия нормального прямого разговора. После этого появляется возможность обсуждать уже не только долг как таковой, но и реальный способ выхода из ситуации, новый график расчётов, дополнительные договорённости и те формы взаимодействия, которые позволяют вернуть спор из плоскости взаимного давления в плоскость делового решения», — заключает специалист.

