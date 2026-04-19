АСВ отказалось платить по вкладам умерших клиентов уфимского банка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не будет выплачивать 16 миллионов рублей страхового возмещения по вкладам умерших клиентов уфимского ООО «ПромТрансБанк» (Банк ПТБ). Основание — эти сбережения признаны выморочным имуществом, то есть переходящим в собственность государства при отсутствии законных наследников. Об этом сообщает РБК.

Спор возник между АСВ и территориальным управлением Росимущества. Ведомство требовало выплатить деньги как обычному вкладчику при банкротстве банка, участвующего в системе страхования. Однако АСВ отказало, пояснив, что возмещение положено только гражданам, ИП и небольшим компаниям, но не госорганам. В агентстве также отметили, что требования по счетам умерших нужно рассматривать в рамках отдельного иска, а не банкротства.

Арбитражный суд Башкирии встал на сторону АСВ, оставив заявление Росимущества без рассмотрения. Апелляция это решение подтвердила. На сегодня вкладчикам ПромТрансБанка уже выплачено почти 5,5 миллиарда рублей страховки (97,63% от суммы). Осталось перечислить ещё 133,4 миллиона рублей.