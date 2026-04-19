АСВ отказалось платить по вкладам умерших клиентов уфимского банка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Garun .Prdt
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не будет выплачивать 16 миллионов рублей страхового возмещения по вкладам умерших клиентов уфимского ООО «ПромТрансБанк» (Банк ПТБ). Основание — эти сбережения признаны выморочным имуществом, то есть переходящим в собственность государства при отсутствии законных наследников. Об этом сообщает РБК.
Спор возник между АСВ и территориальным управлением Росимущества. Ведомство требовало выплатить деньги как обычному вкладчику при банкротстве банка, участвующего в системе страхования. Однако АСВ отказало, пояснив, что возмещение положено только гражданам, ИП и небольшим компаниям, но не госорганам. В агентстве также отметили, что требования по счетам умерших нужно рассматривать в рамках отдельного иска, а не банкротства.
Арбитражный суд Башкирии встал на сторону АСВ, оставив заявление Росимущества без рассмотрения. Апелляция это решение подтвердила. На сегодня вкладчикам ПромТрансБанка уже выплачено почти 5,5 миллиарда рублей страховки (97,63% от суммы). Осталось перечислить ещё 133,4 миллиона рублей.
Ранее главе Агентства по страхованию вкладов Андрею Мельникову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере — хищении 4 миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир». Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции отказалась комментировать задержание Мельникова. Адвокат называет обвинения необоснованными.
Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.