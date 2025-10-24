Сектор Газа
Регион
24 октября, 14:13

Набиуллина отказалась комментировать арест главы АСВ по делу на 4 млрд

Обложка © Life.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отказалась комментировать задержание и заключение в СИЗО генерального директора Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова. Свой отказ от комментариев она озвучила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Нет, я не готова сейчас комментировать», — сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Главу Агентства по страхованию вкладов арестовали по делу о коррупции

Напомним, главе Агентства по страхованию вкладов Андрею Мельникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение связано с предполагаемым хищением 4 миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир» и аналогично ранее предъявленному экс-заместителю гендиректора АСВ Александру Попелюху и другим фигурантам дела. Адвокат характеризует обвинения как необоснованные. В настоящее время Мельников содержится под стражей.

    avatar