Набиуллина отказалась комментировать арест главы АСВ по делу на 4 млрд

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отказалась комментировать задержание и заключение в СИЗО генерального директора Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова. Свой отказ от комментариев она озвучила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Нет, я не готова сейчас комментировать», — сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Напомним, главе Агентства по страхованию вкладов Андрею Мельникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение связано с предполагаемым хищением 4 миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир» и аналогично ранее предъявленному экс-заместителю гендиректора АСВ Александру Попелюху и другим фигурантам дела. Адвокат характеризует обвинения как необоснованные. В настоящее время Мельников содержится под стражей.