Главу Агентства по страхованию вкладов арестовали по делу о коррупции

Глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников арестован в Москве по подозрению в коррупции. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».

Как сообщает Mash, поводом для задержания стали показания бывшего топ-менеджера АСВ Ольги Долголевой, проходящей обвиняемой по делу о многомиллиардных хищениях. По данным источника, арест Мельникова состоялся накануне, а 21 октября в офисе госкорпорации прошли обыски. Адвокаты руководителя АСВ намерены обжаловать решение суда в ближайшие дни.

Ранее, 1 сентября, сразу несколько бывших руководителей Агентства — включая Александра Попелюха и Ольгу Долголеву — признали вину в деле о мошенничестве. Им вменяют хищение около 4 миллиардов рублей, которые, по версии следствия, были выведены через эксплуатацию новосибирского аквапарка «Аквамир», находившегося под управлением АСВ.

Агентство по страхованию вкладов: справка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — государственная корпорация, созданная в 2004 году для защиты сбережений граждан и участия в санации банков. Основная функция АСВ — выплата страхового возмещения вкладчикам в случае отзыва лицензии у банка. На сегодняшний день максимальная сумма страхового покрытия составляет 1,4 миллиона рублей на одного человека в одном банке.

Кроме того, агентство играет ключевую роль в процедурах банкротства и финансового оздоровления кредитных организаций. Через него проходят активы ликвидируемых банков, управление которыми нередко вызывает интерес у силовых структур из-за масштабных финансовых потоков. АСВ подотчётно правительству и Банку России.