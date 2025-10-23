Главе АСВ Андрею Мельникову предъявлено обвинение в хищении 4 млрд рублей

В Москве главе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрею Мельникову предъявлены обвинения в хищении около 4 миллиардов рублей. Информацию об этом предоставил его адвокат Никита Филиппов, сообщает РИА «Новости».

Филиппов сообщил, что Мельникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, аналогичное предъявленному ранее экс-замгендиректору АСВ Александру Попелюху и группе лиц. Обвинение связано с хищениями при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир». Адвокат подчеркнул, что считает обвинение абсолютно необоснованным. В настоящее время Мельников находится под стражей.

«Андрею Мельникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, обвинение пока дежурного, аналогичное тому обвинению, которое предъявлено Попелюху и группе лиц по части 4 статьи 159 УК РФ. <...> Речь идет о хищении порядка 4 миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», обвинение считаю абсолютно необоснованным», — заявил Филиппов.

Ранее сообщалось, что глава Агентства по страхованию вкладов был арестован в Москве по подозрению в коррупционных преступлениях и помещен в следственный изолятор «Лефортово». Основанием для задержания стали показания бывшего топ-менеджера АСВ Ольги Долголевой, также обвиняемой в многомиллиардных хищениях. По данным источников, задержание Мельникова произошло накануне, а 21 октября в офисе госкорпорации прошли следственные мероприятия. Защитники главы АСВ намерены оспорить судебное решение в ближайший период.