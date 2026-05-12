Москвичи начали покупать гаражи для проживания вместо квартир

В Москве жители начали приобретать гаражи для постоянного проживания. Причина — низкая цена по сравнению с квартирами и удобное расположение во вполне привлекательных районах столицы. Правда, зарегистрироваться в таком помещении не получится.

Москвичи начали покупать гаражи для проживания. Видео © TikTok/Лена#Риэлтор#Недвижимость

Некоторые владельцы уже сделали в гаражах полноценный ремонт. В Сети люди показывают, как можно оборудовать бокс спальным местом, кухней и санузлом — всё в современном стиле. Некоторым даже получается сделать двухэтажное жилище.

Например, в подборке объявлений гараж площадью 19,3 квадрата в Северо-Восточном округе продаётся за 525 тысяч рублей. Другой, на 20,1 квадрата в Западном округе, стоит 1,17 миллиона.

Ранее сообщалось, что в Москве на продажу появилась студия размером 2,5 кв метра. Объект оценили в 1,25 миллиона рублей. В помещении есть металлическая дверь и отдельный счётчик на электричество, но полностью отсутствуют окна. Студии требуется ремонт. Покупателю придётся дополнительно вложиться в обустройство. Ипотеку обещают только под залог недвижимости клиента.