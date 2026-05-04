4 мая, 18:50

Балкон вместо спальни: В Подмосковье нашли жильё для тех, кто уже всё видел

В Подмосковье выставили в аренду неотапливаемую лоджию за 13 тыс. рублей

Обложка © chatgpt

В столице появился новый уровень «доступного жилья» — съёмщикам теперь предлагают арендовать застеклённую лоджию площадью 10 квадратных метров. Цена вопроса — 13 тыс. рублей в месяц. За эти деньги арендатор получает неотапливаемый балкон, освещение, розетки, шкаф, стол и стулья. Матрас, правда, нужно принести свой.

Объявление заметил Telegram-канал «Купи слона». По данным собственника, объект находится в семи минутах пешком от станции «Одинцово», на 13-м этаже 17-этажного дома. Отдельная роскошь — соседи. В соседней комнате, как честно предупреждает владелец, живут двое мужчин. Зато в квартире есть холодильник, плита, чайник и стиральная машина.

В доме, по словам собственника, расположены аптека, парикмахерская и пункт выдачи онлайн-заказов. Видимо, чтобы арендатор мог сразу заказать матрас, подлечиться после ночёвки без отопления и привести себя в порядок перед новым днём на балконе.

Владелец также указал, что не против проживания детей и животных. На фоне этого объявление выглядит уже не просто странным, а как отдельный жанр столичной предприимчивости.

История быстро вызвала обсуждение в соцсетях. Пользователи увидели в ней очередной пример того, как на перегретом рынке аренды некоторые собственники пытаются заработать буквально на каждом квадратном метре — даже если этот квадратный метр изначально был лоджией, а не жильём.

Ранее в Москве на продажу выставили ещё один пример «недвижимости для сильных духом» — студию площадью всего 2,5 квадратных метра. За помещение без окон продавец запросил 1,25 млн рублей. В объявлении объект назвали студией, хотя по площади он больше напоминает кладовку, которую внезапно решили повысить до статуса жилья.

