Хозяина нет: 2 признака, по которым квартирные воры выбирают цель

Переполненный почтовый ящик и рекламные буклеты у двери — вот главные признаки для воров, что квартира пустует. Об этом рассказал РИА «Новости» и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью Игорь Кирсанов.

«Классика жанра — переполненный почтовый ящик. Это верный признак отсутствия хозяев в течение длительного времени», — сказал он.

Перед отъездом он советует договориться с друзьями или знакомыми, чтобы они регулярно забирали почту и убирали рекламу у двери — так создаётся эффект, что кто-то есть дома. Кирсанов также рекомендует не рассказывать в соцсетях о предстоящем отпуске — эту информацию могут увидеть воры.

«Если вы всё-таки сообщили общественности о том, что ближайшие дни проведёте вдали от дома, то отключите определение местоположения, чтобы не облегчать задачу злоумышленникам», — добавил Кирсанов.

Кроме того, не стоит выкладывать фото и видео с отдыха в реальном времени — лучше сделать это, когда вернётесь домой.

