Хозяина нет: 2 признака, по которым квартирные воры выбирают цель
В Росгвардии назвали признаки, по которым воры выбирают квартиру для ограбления
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALEXANDER V EVSTAFYEV
Переполненный почтовый ящик и рекламные буклеты у двери — вот главные признаки для воров, что квартира пустует. Об этом рассказал РИА «Новости» и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью Игорь Кирсанов.
«Классика жанра — переполненный почтовый ящик. Это верный признак отсутствия хозяев в течение длительного времени», — сказал он.
Перед отъездом он советует договориться с друзьями или знакомыми, чтобы они регулярно забирали почту и убирали рекламу у двери — так создаётся эффект, что кто-то есть дома. Кирсанов также рекомендует не рассказывать в соцсетях о предстоящем отпуске — эту информацию могут увидеть воры.
«Если вы всё-таки сообщили общественности о том, что ближайшие дни проведёте вдали от дома, то отключите определение местоположения, чтобы не облегчать задачу злоумышленникам», — добавил Кирсанов.
Кроме того, не стоит выкладывать фото и видео с отдыха в реальном времени — лучше сделать это, когда вернётесь домой.
Раньше в Петербурге посетители клубов начали жаловаться на кражи во время концертов. В клубе BASE за последний месяц пропало не меньше пяти телефонов. Скорее всего, в заведениях орудуют так называемые «слэм-воры» — они специально приходят на концерты, чтобы воровать. Преступники теряются в толпе во время танцев и незаметно вытаскивают вещи из карманов и сумок, а также снимают с людей украшения в давке и суете.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.