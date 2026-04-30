Суд в Москве заочно арестовал вора в законе Мераба Сухумского

Тверской суд Москвы заочно арестовал вора в законе Мераба Джангвеладзе, известного как Мераб Сухумский. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии.

«Тверской районный суд <...> избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его фактического задержания на территории РФ», — говорится в сообщении.

Мера пресечения начнёт действовать после его фактического задержания в России либо передачи российским правоохранителям. Дело связано со статьёй о занятии высшего положения в преступной иерархии. Такие обвинения применяются к лицам, которых следствие считает лидерами криминальной среды.

Сейчас Джангвеладзе находится за пределами досягаемости российских правоохранительных органов. В случае экстрадиции или депортации его должны заключить под стражу.

В марте прошлого года в Тбилиси был убит 60-летний Леван Джангвеладзе — брат криминального авторитета Мераба Джангвеладзе. Нападение произошло рядом с кафе. В него выпустили девять пуль. Накануне стало известно, что самого Мераба Джангвеладзе объявили в международный розыск. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии.