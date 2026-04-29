Вора в законе Мераба Сухумского объявили в международный розыск

Мераб Джангвеладзе, имеющий статус «вора в законе» и известный как Мераб Сухумский, разыскивается по всему миру по инициативе следователей МВД России. Ему инкриминируется занятие лидирующего положения в преступной структуре. По информации из правоохранительных органов, следствие планирует ходатайствовать о заочном аресте Джангвеладзе через Тверской суд Москвы.

«Джангвеладзе объявили в международный розыск по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Следователи просят избрать ему заочный арест», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, судебное заседание по избранию заочной меры пресечения в отношении Джангвеладзе состоится 30 апреля. Известно, что последнее время криминальный авторитет проживал в Италии.

Мераб Джангвеладзе — это один из самых влиятельных и авторитетных криминальных авторитетов на постсоветском пространстве (наряду с Япончиком и Дедом Хасаном). Он родился в 1961 году в Сухуми, первую судимость получил в 19 лет за грабеж. Сухумский был коронован «вором в законе» в 1985 году, и этот статус позволил ему, по версии следствия, координировать деятельность преступных группировок на территории России.

В марте прошлого года в Тбилиси убили 60-летнего Левана Джангвеладзе, брата вора Мераба Сухумского. В него было выпущено девять пуль, некоторые из них, по словам очевидцев, попали в кафе рядом с местом убийства, выбив стёкла.