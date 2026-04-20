Участнику убийства вора в законе Вахи Сухумского дали пожизненное спустя 20 лет

В Москве к пожизненному заключению приговорён 45-летний Мухамед Балахов — участник убийства криминального авторитета Вахтанга Кардава (Вахи Сухумского). Суд установил, что в 2005 году киллеры ворвались в ресторан «Жёлтая субмарина» и открыли огонь. Погибли Кардава, его знакомый и личный охранник. Балахову отвели роль наблюдателя у входа.

Убитый входил в ближний круг Деда Хасана. Вражда с кланом Рудика Бакинского вспыхнула из-за передела доходов от ресторанного бизнеса и контроля над московскими рынками. Балахов 20 лет скрывался от следствия: не пользовался картами, не оформлялся на работу.

В суде он заявлял о невиновности, утверждая, что его обманом затащили на место бойни. Следствие предъявило ему обвинение в покушении на убийство троих и незаконном обороте оружия. Первые пять лет срока он проведет в тюрьме, остальное — в колонии особого режима.

Ранее Московский областной суд приговорил главаря преступной группировки Константина Пискарева (Костя Большой) к пожизненному заключению в колонии особого режима. Судья частично сложил наказания, приняв сторону обвинения, которое требовало пожизненного изоляции, заявив, что только такая мера соответствует задачам законности и справедливости.