В Сербии запросили медосмотр приговорённого к пожизненному генерала Младича
© ТАСС / AP / Peter Dejong
В Гаагу ушло совместное обращение — от семьи бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, а также от сербских властей. В документе речь идёт о срочном медицинском обследовании 83-летнего генерала, потому что его здоровье резко покатилось под откос. Об этом РИА «Новости» рассказал его сын Дарко Младич.
Инсульт, предположительно перенесённый Ратко Младичем, стал причиной резкого ухудшения его состояния 10 апреля. Этой информацией ранее поделился с прессой наследник военного.
«Он делает ошибки в разговоре, речь прерывистая, на основании телефонного разговора я понимаю, что ситуация всё хуже и хуже», — рассказал он о причине своих переживаний.
Именно в связи с этим сегодня и был отправлен запрос, как сообщил Дарко Младич. Речь идёт о срочном разрешении на приезд двоих их врачей для медицинского осмотра и о передаче всей документации, в первую очередь той, что касается недавнего происшествия. Он уточнил, что власти Сербии тоже направили аналогичную бумагу. Как подчеркнул сын генерала, с их стороны сделано всё возможное на сегодня, но результата нет — они не получили даже ответа на электронное письмо.
Он также рассказал, что в четверг ему выпала возможность коротко переговорить с родителем по тюремной линии связи. При этом известно, что Младич-старший уже продолжительное время не в силах самостоятельно подняться с постели или хотя бы присесть на ней.
Свыше 15 лет бывший генерал Ратко Младич, которого правосудие считало виновным в геноциде, находился в розыске. Задержать его удалось лишь в мае 2011 года на территории Сербии, откуда его затем отправили в Гаагу. Решающий приговор прозвучал осенью 2017 года: МТБЮ назначил Младичу высшую меру — пожизненное лишение свободы. Уже в марте 2018 года защита подала жалобу в апелляционный порядок. Российский МИД тогда поддержал генерала, назвав пожизненный приговор политизированным. В декабре 2025 года сын генерала Младича заявил о критическом ухудшении здоровья отца в гаагской тюрьме.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.