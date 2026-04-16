В Сербии запросили медосмотр приговорённого к пожизненному генерала Младича

В Гаагу ушло совместное обращение — от семьи бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, а также от сербских властей. В документе речь идёт о срочном медицинском обследовании 83-летнего генерала, потому что его здоровье резко покатилось под откос. Об этом РИА «Новости» рассказал его сын Дарко Младич.

Инсульт, предположительно перенесённый Ратко Младичем, стал причиной резкого ухудшения его состояния 10 апреля. Этой информацией ранее поделился с прессой наследник военного.

«Он делает ошибки в разговоре, речь прерывистая, на основании телефонного разговора я понимаю, что ситуация всё хуже и хуже», — рассказал он о причине своих переживаний.

Именно в связи с этим сегодня и был отправлен запрос, как сообщил Дарко Младич. Речь идёт о срочном разрешении на приезд двоих их врачей для медицинского осмотра и о передаче всей документации, в первую очередь той, что касается недавнего происшествия. Он уточнил, что власти Сербии тоже направили аналогичную бумагу. Как подчеркнул сын генерала, с их стороны сделано всё возможное на сегодня, но результата нет — они не получили даже ответа на электронное письмо.

Он также рассказал, что в четверг ему выпала возможность коротко переговорить с родителем по тюремной линии связи. При этом известно, что Младич-старший уже продолжительное время не в силах самостоятельно подняться с постели или хотя бы присесть на ней.