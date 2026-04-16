Нобелевская лауреатка Мохаммади находится при смерти в иранской тюрьме

Лауреатка Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади находится в критическом состоянии в иранской тюрьме. С таким утверждением выступили в фондеNarges Foundation, сообщает телеканал France 24.

Близкие и защитники Мохаммади, приходившие к ней на свидание в места лишения свободы, передали в фонд следующее: самочувствие правозащитницы резко пошло на спад. Кроме того, от них поступила информация о том, что женщина якобы подвергается угрозам и психологическому давлению со стороны тех, кто отбывает наказание вместе с ней.

Мохаммади присудили Нобелевскую премию в 2023 году «за борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех». 7 февраля её приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за собрания, сговор и пропаганду, а также к двухлетнему запрету на выезд из Ирана.

