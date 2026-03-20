Член сборной Ирана по борьбе казнён за убийство силовиков во время протестов

Член сборной Ирана по борьбе был казнён за участие в антиправительственных протестах, передаёт телеканал CBS. Салеху Мохаммади было 19 лет. Помимо него, по тем же причинам к «вышке» приговорили ещё двух мужчин — Мехди Гасеми и Саида Давуди.

Казни состоялись 19 марта. Осуждённых признали виновными в убийстве полицейских во время массовых протестов, прошедших в декабре 2025 года. При этом западные организации утверждают, что обвиняемых не подвергли справедливому суду, а признательные показания могли быть получены под давлением и пытками.

Мохаммади, а также Мехди Гасеми и Саид Давуди были повешены в городе Кум, расположенном к югу от Тегерана. Следствие сочло их причастными не только к нападению на сотрудников полиции, но и к действиям, которые, по версии властей, велись в интересах противников Ирана.

Салех Мохаммади был перспективным спортсменом и считалось, что его ждёт долгая и успешная карьера. В 2024 году он завоевал бронзовую медаль на международном турнире в Красноярске в весовой категории до 71 килограмма.

Напомним, протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за обвала нацвалюты, но быстро переросли в антиправительственные выступления, когда к делу подключился проживающий в США сын последнего шаха Реза Пехлеви. По данным властей, в ходе народного бунта погибли почти 3 тысячи человек и 400 солдат.