В Иране подтвердили гибель голоса КСИР после удара США и Израиля

Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели своего официального представителя Али Мохаммада Наини. По данным иранских государственных СМИ, он погиб в ночь на 20 марта в результате удара, который в Тегеране связывают с США и Израилем.

В заявлении КСИР произошедшее назвали «преступной и трусливой атакой». Наини был не только спикером структуры, но и заместителем по связям с общественностью, поэтому его смерть стала заметным эпизодом в нынешнем обострении.

По сообщениям иранской стороны, после этого КСИР объявил о новой волне ударов по базам США и военным объектам Израиля, посвятив её погибшему представителю. Таким образом, его смерть сразу встроили в дальнейшую военную эскалацию.

Наини считался одним из публичных голосов КСИР в разгар конфликта. По данным западных СМИ, незадолго до гибели он выступал с жёсткими заявлениями о продолжении сопротивления и сохранении иранского ракетного потенциала.

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля, после чего обмен ударами в регионе стал практически непрерывным. На этом фоне гибель высокопоставленных иранских представителей продолжает усиливать напряжённость на Ближнем Востоке.