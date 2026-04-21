В толпе не заметишь: «Слэм-воры» обчищают зрителей на концертах в Петербурге

В Санкт-Петербурге посетители клубов начали жаловаться на кражи во время концертов. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на пострадавших.

По данным источника, в клубе BASE за последний месяц зафиксировано не менее пяти случаев пропажи телефонов. Предполагается, что в заведениях действуют так называемые «слэм-воры», которые приходят на концерты с целью краж. Злоумышленники смешиваются с толпой во время танцев и незаметно вытаскивают вещи из карманов и сумок. Также они снимают с посетителей украшения в момент давки и активного движения.

Один из пострадавших сообщил, что во время слэма у него сорвали цепочку с крестиком, которую он оценил в 40–50 тысяч рублей. Найти пропажу не удалось, аналогичные случаи происходят и с другими посетителями.

