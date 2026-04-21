У стримера DmitryLixxx украли телефон в Бразилии прямо во время трансляции

У стримера DmitryLixxx украли телефон прямо во время IRL-трансляции в Бразилии. Инцидент произошёл на улице, когда он вёл стрим вместе с блогером Leva2k. В момент перехода дороги рядом с ним проехал человек на мопеде и вырвал смартфон из рук, после чего сразу скрылся.

У стримера DmitryLixxx украли телефон во время трансляции в Бразилии. Видео © Telegram / Медийка

Подобные кражи с использованием мотоциклов или мопедов считаются распространённой схемой уличных грабежей в крупных городах, где злоумышленники действуют быстро и неожиданно.

После случившегося Ликс сообщил, что пытается отследить устройство. В полицию он обращаться не планирует, однако рассматривает вариант усиления безопасности, включая найм охраны.

