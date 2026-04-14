У Комиссаренко украли деньги за концерты и лишили его выступлений в Амстердаме

Стендап-комик Слава Комиссаренко, которого лишили российского гражданства, пожаловался на проблемы с концертами в Нидерландах. В видео на YouTube артист заявил, что уже три года не может там выступить.

По словам юмориста, организатор концертов украл у него деньги за 20 выступлений. Затем, как утверждает Комиссаренко, тот же человек начал сообщать о ложном минировании мест, где должны были проходить его концерты.

Комик предоставил полиции Амстердама все доказательства того, что звонки совершает именно организатор, однако аргументы сочли неубедительными. В итоге правоохранители запретили Комиссаренко выступать в столице Нидерландов.

«Меня в какой-то момент очень сильно смешило, что в Амстердаме разрешены <...> [запрещённые вещества] и запрещён Слава Комиссаренко. Довольно интересно», — поиронизировал артист.

Напомним, в апреле 2025 года Слава Комиссаренко был лишён российского гражданства по инициативе ФСБ, после чего иронизировал, что «проснулся без него». В декабре 2024 года белорусский суд заочно приговорил его к шести годам лишения свободы за клевету и оскорбление белорусского лидера Александра Лукашенко, а также за разжигание вражды; в Белорусии он внесён в список экстремистов. После отъезда из России в 2022 году живёт в Европе.

А ранее Life.ru писал, что стендап-комик Данила Поперечный* впервые станет отцом. Его жена Полина Чистякова опубликовала видео с положительным тестом на беременность, показав эмоциональную реакцию. Для пары это будет первый ребёнок. Подписчики уже поздравляют супругов.

