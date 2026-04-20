«Бог накажет»: У Дубцовой украли драгоценности на миллионы, но в суд она идти не стала

Певица Ирина Дубцова пострадала от грабителей, из её дома пропали драгоценности на миллионы рублей. Первым заметил неладное её 20-летний сын Артём. Об этом артистка рассказала в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Он взял у мамы дорогое шампанское за 10 тысяч рублей, чтобы угостить друзей. А когда бутылку открыли, внутри оказался просто дешёвый алкоголь. Тогда Дубцова проверила свои сейфы и шкатулки — и обнаружила пропажу множества украшений. Сама певица считает, что это сделали люди, которые работали у неё дома. Но обращаться в суд она не стала

«Мне нервы мои дороже. Бог накажет!», — заявила Дубцова.

Ранее в Москве задержали уборщицу, которую подозревают в краже. Пенсионерка 72 лет наняла её для уборки квартиры, а после пропали ювелирные украшения и ценные монеты — в сумме больше чем на 500 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что пропажу взяла именно уборщица, пока хозяйки не было дома. Против неё возбудили уголовное дело.