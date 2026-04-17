Клининг обернулся статьёй: В Москве уборщица похитила у пенсионерки монеты и драгоценности

В Москве по подозрению в краже задержана сотрудница клининговой службы. По информации столичного ГУ МВД, в полицию обратилась 72-летняя пенсионерка, заявившая о пропаже из её квартиры ювелирных изделий и ценных монет на сумму свыше 500 тысяч рублей.

В ходе расследования было установлено, что хищение совершила нанятая для уборки женщина, воспользовавшись отсутствием хозяйки. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В результате оперативных действий была установлена личность и произведено задержание 32-летней жительницы Подмосковья. В отношении неё выдвинуто обвинение, мерой пресечения избрана подписка о невыезде.

Ранее сообщалось, что дом Елены Терешковой, дочери космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева, ограбили в Щёлковском районе Подмосковья. Неизвестный пробрался в жилище и вынес водонагреватель, газовый баллон и стабилизатор на 70 тысяч рублей. Хозяйка обнаружила пропажу 9 апреля, её супруг подтвердил факт кражи, расследование ведут следователи.