Чемпион UFC Махачев рассказал об ограблении в Италии

Российский боец Ислам Махачев, чемпион UFC в полусреднем весе, сообщил об ограблении в Италии. Своей историей он поделился в социальных сетях. Самой обидной потерей для спортсмена стали футбольные бутсы, подаренные грузинским полузащитником «Пари Сен-Жермен» Хвичей Кварацхелией.

Чемпиона UFC Махачева ограбили в Италии.

«Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно», — написал Махачев.

Ислам Махачев — боец ММА, экс-чемпион UFC в л`гком весе (2022–2025), чемпион мира по боевому самбо (2016) и двукратный чемпион России (2014, 2016). Он также возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории..

