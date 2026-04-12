12 апреля, 13:06

Чемпион UFC Махачев рассказал об ограблении в Италии

Чемпиона UFC Махачева ограбили в Италии. Обложка ©Instagram / islam_makhachev

Российский боец Ислам Махачев, чемпион UFC в полусреднем весе, сообщил об ограблении в Италии. Своей историей он поделился в социальных сетях. Самой обидной потерей для спортсмена стали футбольные бутсы, подаренные грузинским полузащитником «Пари Сен-Жермен» Хвичей Кварацхелией.

«Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно», — написал Махачев.

Ислам Махачев — боец ММА, экс-чемпион UFC в л`гком весе (2022–2025), чемпион мира по боевому самбо (2016) и двукратный чемпион России (2014, 2016). Он также возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории..

Боец ММА Диллон Дэнис устроил драку с командой Ислама Махачева в Нью-Йорке
Ранее сообщалось, что дом Елены Терешковой, дочери космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева, ограбили в Щёлковском районе Подмосковья. Неизвестный пробрался в жилище и вынес водонагреватель, газовый баллон и стабилизатор на 70 тысяч рублей. Хозяйка обнаружила пропажу 9 апреля, её супруг подтвердил факт кражи, расследование ведут следователи.

Анастасия Никонорова
