Не бриллианты, а радиаторы: Неизвестный обокрал дом дочери Терешковой
© ТАСС / Антон Новодережкин
Дом Елены Терешковой, дочери знаменитых космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева, ограбили в Щёлковском районе Подмосковья. Данную информацию передал «Рен-ТВ».
Неизвестный пробрался в жилище несколько дней назад и пробыл там некоторое время. Вор вынес из дома водонагреватель, газовый баллон и стабилизатор. Общая стоимость похищенного оценивается в 70 тысяч рублей.
Сама хозяйка обнаружила пропажу 9 апреля. Её супруг Андрей Родионов подтвердил факт кражи. Он также добавил, что сейчас расследованием случившегося занимаются следователи.
