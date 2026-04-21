58% россиян забыли, когда в последний раз ходили на свидание. Большинство из них в браке

Более половины россиян давно не были на свиданиях. По данным исследования ВЦИОМ, 58% опрошенных последний раз встречались в романтическом формате два года назад или раньше.

Главной причиной отказа от таких встреч (47%) становится семейное положение — люди в браке перестают ходить на свидания. Среди других факторов называют возраст (15%), нехватку времени (8%) и финансовые ограничения (4%). Также часть опрошенных указала на отсутствие подходящего человека или приглашений — таких оказалось 11%.

Большинство россиян считают, что виртуальное общение не может заменить личный контакт на начальном этапе знакомства. Этой позиции придерживаются 62%, тогда как 32% уверены в обратном.

Почти половина респондентов полагает, что сегодня начать отношения сложнее, чем 20–30 лет назад. Противоположной точки зрения придерживаются 29% участников опроса.

А ранее общественники предложили платить премию паре, которая сходила на свидание и в течение года после этого зарегистрировала брак. Похожая мера была введена в Южной Корее и зарекомендовала себя как хороший способ стимулирования молодёжи к созданию семьи.