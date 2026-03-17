Названы главные «ред-флаги» россиян на первом свидании

Большинство россиян (64% мужчин и 50% женщин) чувствуют, что их проверяют во время первого свидания. И у каждого пола свои болевые точки. Данными опроса поделилась «Лента.ру».

Дам больше всего раздражают постоянные жалобы на жизнь — это отметили 63% опрошенных. Сильная половина человечества реагирует на разговоры о деньгах: 63% мужчин считают тревожным звоночком фразы вроде «ты должен меня обеспечивать». Почти столько же (51% женщин и 35% мужчин) не переваривают обсуждение бывших с обвинениями.

Не нравится участникам опроса и когда собеседник ведёт себя как эгоцентрик: говорит только о себе, не задавая встречных вопросов (20% мужчин, 32% женщин). Или, наоборот, устраивает настоящий допрос (26% и 23% соответственно). А вот темы для лёгкой беседы находятся быстро: чаще всего спрашивают об увлечениях (24% мужчин, 29% женщин) и планах на жизнь (23% и 29%).

Что категорически нельзя обсуждать при первой встрече? Деньги и бывших. О доходах не готовы говорить 59% мужчин и 70% женщин. Количество прошлых партнёров и детали расставаний предпочли бы обойти стороной 45% парней и 65% девушек.

Решающий фактор удачного свидания — лёгкость общения (56% мужчин, 53% женщин). Женщины также ценят совпадение жизненных ценностей. А в личных качествах россияне больше всего любят искренность и воспитанность. Интересно, что почти четверть пользователей заранее штудируют соцсети потенциального партнёра, чтобы понять его образ жизни. Ещё четверть ограничиваются беглым просмотром профиля.

