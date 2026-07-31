Популярная российская телеведущая Роза Сябитова призналась, что тяжёлое детство в семье с алкогольной зависимостью повлияло на её отношение к материнству и близким. По словам свахи, её родители не смогли справиться с личными проблемами после переезда в Москву и начали заглушать их спиртным.

Роза Сябитова призналась, что стала «матерью-самкой» из-за родителей-алкоголиков. Видео © Пятый канал

Сябитова не раз публично рассказывала о неблагополучной обстановке, в которой росла. Пережитое не отдалило её от семейных ценностей, а, напротив, усилило стремление заботиться о родных.

Звезда считает себя человеком, для которого семья занимает главное место в жизни. Сябитова называет себя «матерью-самкой» и подчёркивает, что готова на всё ради своих детей и внуков.

«Я абсолютна семейная, я абсолютная мать-самка, я супербабушка. Я обожаю своих внуков. Я для внуков всё сделаю», — цитирует артистку Пятый канал.

Ранее Роза Сябитова променяла заграницу на подмосковный огород. Она призналась, что прекратила выезжать за рубеж.