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10 июня, 07:48

«Открестилась от поездок»: Роза Сябитова променяла заграницу на подмосковный огород

Сваха Сябитова отказалась от заграничных поездок после неприятных инцидентов

Роза Сябитова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / syabitova_roza

Роза Сябитова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / syabitova_roza

Известная телесваха и одна из ведущих программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова полностью пересмотрела свои туристические привычки. В интревью она призналась, что прекратила выезжать за рубеж. Причиной тому стали малоприятные истории, в которые она попадала во время путешествий.

«После неприятных инцидентов во время заграничных поездок я как-то открестилась [от поездок за рубеж]», — рассказала телеведущая Общественной Службе Новостей, отметив, что туристам стоило бы заранее вникать в традиции и тонкости чужой страны, незнание которых способно обернуться проблемами.

Сябитова вспомнила, что в прежние годы колесила по миру довольно активно. Особое место в списке её предпочтений занимала Индия. Однако сейчас приоритеты кардинально сместились в пользу тихой жизни за городом. Идеальной локацией для восстановления сил ведущая назвала собственную подмосковную усадьбу, где она увлечённо возится с грядками.

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Ранее Роза Сябитова посоветовала певице Клаве Коке не откладывать материнство после свадьбы. По мнению главной свахи страны, существуют две категории людей: одни не борются за отношения и расходятся, другие дорожат союзом и остаются вместе до конца. К какому типу принадлежит новая пара, покажет лишь время, однако исполнительнице, уверена Сябитова, следует родить сразу.

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Юрий Лысенко
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