Любовь и голуби постарше: Сябитову возмутил роман дочери Михайлова с возрастным коллегой

Телеведущая Роза Сябитова крайне удивилась роману дочери звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова Мирославы с коллегой по цеху Петром Рыковым, который старше девушки на 21 год. Главная сваха России заявила, мол девушкам из интеллигентных семей не свойственно строить отношения с мужчинами гораздо старше.

По её словам, это странно, потому что у их поколения было довольно трепетное отношение к воспитанию дочерей. Сябитова подчеркнула, что не понимает, почему молодая девушка из хорошей семьи пытается строить отношения с возрастным мужчиной.

«Я бы поняла, если бы она была из бедной семьи. Понятно, что у мужчины возрастного уже и карьера построена, и финансы есть», — отметила собеседница «Абзаца».

Напомним, в конце апреля 24-летняя Мирослава Михайлова сообщила о расставании с мужем. Пара прекратила отношения ещё в мае прошлого года, но публично девушка объявила об этом только сейчас. Она подтвердила, что теперь свободна.