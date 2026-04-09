Сваха Роза Сябитова призвала Клаву Коку побыстрее родить от Димы Масленникова

Певице Клаве Коке после замужества не стоит затягивать с рождением ребёнка, заявила ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова. По её словам, есть две категории людей: одни не борются за отношения и в итоге разводятся, другие ценят союз и остаются вместе до конца.

К какой из них относится новая пара, покажет время, но исполнительнице нужно родить сразу, уверена главная сваха страны. В то же время она призналась, что практически ничего не знает о новом избраннике певицы — блогере Диме Масленникове. Однако она подчеркнула, что искренне рада за звезду.

«Но я бы Клавочке очень рекомендовала сразу родить. Сейчас такое время, что можно совмещать работу и материнство, поэтому лучше не затягивать с этим вопросом», — отметила Сябитова в беседе с kp.ru.