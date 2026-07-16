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16 июля, 12:16

«Признак кормильца»: Сябитова раскрыла, почему женщины выбирают обременённых кредитом мужчин

Сваха Роза Сябитова: Ипотека делает мужчину привлекательным для женщин

Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Телеведущая и известная сваха Роза Сябитова заявила, что наличие ипотеки у мужчины делает его в глазах женщин состоятельным защитником. По её словам, такая финансовая нагрузка — не недостаток, а доказательство серьёзности.

Сябитова в беседе с «Абзацем» подчеркнула, что мужчина традиционно должен быть добытчиком, способным содержать семью и вернуть всё в случае трудностей. Ипотечная квартира, считает она, — это символ ответственности и современных «построенного дома» и «посаженного дерева».

Для молодёжи кредит на жильё — естественный шаг, но сам факт наличия собственной недвижимости остаётся одним из главных критериев, по которым женщина оценивает партнёра.

Игра вдолгую: Каждый пятый россиянин рассчитается за ипотеку не раньше 70 лет
Игра вдолгую: Каждый пятый россиянин рассчитается за ипотеку не раньше 70 лет

А ранее Life.ru писал, что женщины чаще мужчин выступают за досрочное погашение ипотеки. По данным опроса, традиционная модель, в которой выплата крупного кредита считается исключительно мужской обязанностью, продолжает терять популярность.

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Дарья Нарыкова
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