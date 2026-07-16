«Признак кормильца»: Сябитова раскрыла, почему женщины выбирают обременённых кредитом мужчин

Телеведущая и известная сваха Роза Сябитова заявила, что наличие ипотеки у мужчины делает его в глазах женщин состоятельным защитником. По её словам, такая финансовая нагрузка — не недостаток, а доказательство серьёзности.

Сябитова в беседе с «Абзацем» подчеркнула, что мужчина традиционно должен быть добытчиком, способным содержать семью и вернуть всё в случае трудностей. Ипотечная квартира, считает она, — это символ ответственности и современных «построенного дома» и «посаженного дерева».

Для молодёжи кредит на жильё — естественный шаг, но сам факт наличия собственной недвижимости остаётся одним из главных критериев, по которым женщина оценивает партнёра.

А ранее Life.ru писал, что женщины чаще мужчин выступают за досрочное погашение ипотеки. По данным опроса, традиционная модель, в которой выплата крупного кредита считается исключительно мужской обязанностью, продолжает терять популярность.