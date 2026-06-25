Мужчины терпят, женщины решают: Раскрыт парадокс ипотечной экономики в российских семьях

Женщины чаще становятся инициаторами досрочного погашения ипотеки, однако мужчины воспринимаются как более готовые к жёсткой экономии ради быстрого закрытия кредита. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса «Сравни» по итогам опроса россиян.

Согласно исследованию, 41% респондентов считают, что идея досрочного погашения ипотеки чаще исходит от женщин. За мужчин проголосовали 31% опрошенных, ещё 15% уверены, что подобные решения принимаются совместно. Затруднились с ответом 13%.

При этом традиционная модель, в которой выплата крупного кредита считается исключительно мужской обязанностью, продолжает терять популярность. Такой точки зрения придерживаются лишь 22% участников опроса.

Большинство россиян выступают за более гибкие финансовые отношения внутри семьи. Самым популярным вариантом оказался раздельный бюджет с индивидуальным подходом к ипотеке — так считают 36% опрошенных. Ещё 33% выступают за равное распределение платежей между партнёрами, а 16% поддерживают модель, при которой больший вклад вносит тот, кто в данный момент больше зарабатывает.

«Данные опроса наглядно демонстрируют, что гендерные стереотипы в финансовых вопросах меняются. Ипотека — это долгосрочное обязательство на 15–20 лет, и современные пары подходят к нему как к совместному партнёрскому проекту. Тот факт, что суммарно почти 70% опрошенных выступают за разделение расходов пополам или гибкий формат договорённостей, говорит о росте финансовой осознанности. Люди стремятся к открытому диалогу и прозрачности», — рассказал Life.ru директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев.

Исследование также выявило различия в восприятии финансового поведения мужчин и женщин. Готовность серьёзно снизить уровень жизни ради быстрого погашения кредита респонденты чаще приписывают мужчинам: так считают 35% опрошенных. В аналогичную готовность женщин верят 24% участников исследования.

Мужчины также лидируют в вопросе готовности направлять на ипотеку более половины своего дохода. В том, что они делают это чаще, уверены 35% респондентов, тогда как в пользу женщин высказались лишь 12%.

При этом эмоциональная нагрузка от долговых обязательств, по мнению россиян, сильнее отражается на женщинах. Так считают 41% участников опроса. В отношении мужчин аналогичный уровень тревожности предполагают 31% респондентов.

Отдельный блок вопросов касался готовности отказаться от привычных расходов ради скорейшего закрытия ипотеки. Большинство опрошенных считают, что мужчины легче соглашаются экономить на одежде и повседневных тратах. Женщинам же чаще приписывают более осторожное отношение к отказу от привычных расходов на внешний вид и уход за собой.

Мнения по поводу отказа от отпуска разделились почти поровну. При этом большинство респондентов считают, что как мужчины, так и женщины в той или иной степени готовы пожертвовать отдыхом ради ускоренного погашения кредита.

«Готовность жертвовать комфортом, отпуском или привычными брендами ради досрочного погашения указывает на то, что россияне воспринимают ипотеку как задачу, которую хочется решить максимально эффективно и быстро, распределяя роли внутри семьи», — добавил Гамзаев.

Большинство россиян считают оптимальным периодом жёсткой экономии срок от одного до трёх лет — такой вариант выбрали 42% участников исследования. Ещё 23% готовы ограничивать расходы не более года, а более трёх лет — лишь 16%. При этом 19% убеждены, что серьёзно урезать личный бюджет ради ипотеки не стоит вовсе.

Ранее Life.ru писал, что в России обсуждаются изменения программы семейной ипотеки, согласно которым размер льготной ставки могут связать с количеством детей в семье. По мнению риелторов, чем больше детей, тем выгоднее могут стать условия кредитования. Однако вокруг эффективности льготной ипотеки по-прежнему продолжаются дискуссии: часть экспертов считает, что длительные меры господдержки помогли сохранить спрос на жильё, но одновременно снизили стимулы к оптимизации строительного бизнеса.