Семейную ипотеку могут привязать к количеству детей, заявил риелтор

Обсуждаемые изменения в программе семейной ипотеки могут быть направлены на усиление демографического эффекта за счёт более дифференцированных условий кредитования, полагает член совета Гильдии риэлторов Роман Вихлянцев. По его словам, ключевая идея заключается в том, чтобы размер льготной ставки напрямую зависел от числа детей в семье: чем их больше, тем выгоднее условия.

При этом вокруг эффективности льготной ипотеки сохраняются активные споры. Длительная поддержка спроса со стороны государства позволяла девелоперам удерживать высокие объёмы продаж, однако одновременно снижала стимулы к внутренней оптимизации и повышению эффективности строительного бизнеса.

«По факту все льготные программы пока привели только к одному — к увеличению цен на недвижимость и снижению доступности самой недвижимости для большого количества граждан», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

По его оценке, после охлаждения спроса многие застройщики столкнулись с сокращением продаж и теперь рассчитывают прежде всего на новые меры господдержки. Дальнейшее развитие ипотечных программ требует более сбалансированного подхода — с учётом не только интересов семей с детьми, но и влияния льготного кредитования на цены и устойчивость рынка.

Напомним, обновлённые правила семейной ипотеки представят после 1 июля. Об этом заявил заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин. По его словам, программу изменят так, чтобы она в большей степени стимулировала рождаемость.