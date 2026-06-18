Новые правила семейной ипотеки объявят после 1 июля

Обновлённые правила семейной ипотеки представят после 1 июля. Об этом заявил заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин на форуме недвижимости «Движение».

По его словам, программу изменят так, чтобы она в большей степени стимулировала рождаемость.

«В ближайшее время, с 1 июля, правила ипотеки изменятся. Она будет направлена на стимулирование рождаемости», — сказал Стасишин.

При этом замминистра подчеркнул, что итоговые условия будут отличаться от вариантов, которые обсуждаются в телеграм-каналах.

Он также сообщил, что Минстрою удалось согласовать с финансовым блоком правительства ряд технических вопросов и найти компромиссный вариант.

По словам Стасишина, это позволило избежать дополнительного давления на строительную отрасль.

Точные параметры обновлённой программы пока не раскрываются. Их планируют объявить после 1 июля.

Напомним, правительство поручало Минфину и Минстрою до 1 июля проработать предложения о введении такой системы, где размер ставки привязан к количеству детей в семье.