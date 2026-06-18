Семейная ипотека с 1 июля 2026 года: что будет с льготной ставкой Оглавление Что такое семейная ипотека и кто может получить Условия семейной ипотеки в 2026 году Что меняется с 1 июля 2026: новые правила программы На какое жильё можно оформить семейную ипотеку Как оформить семейную ипотеку: пошаговая инструкция Вопросы и ответы (FAQ) Можно ли использовать материнский капитал как первоначальный взнос? Можно ли рефинансировать текущую ипотеку по программе семейной? Что делать, если отказали в одном банке? Как быстро нужно выбрать жильё после одобрения? Заключение Семейная ипотека в 2026 году — льготная ставка, требования к заёмщикам, изменения с 1 июля и пошаговая инструкция по оформлению. Переходите в материал Life.u за актуальной информацией. 18 июня, 09:17 Семейная ипотека с 1 июля 2026: все нововведения и льготная ставка. Обложка © СhatGPT

С 1 июля 2026 года семейная ипотека в России может сильно измениться. Минфин предлагает сделать ставку дифференцированной — так для одних семей она станет больше, а для других меньше. Что именно хотят поменять, какими будут новые условия семейной ипотеки и как её оформить — читайте в материале Life.

Что такое семейная ипотека и кто может получить

Семейная ипотека — это государственная программа льготного кредитования для семей с детьми, позволяющая приобрести жильё по сниженной ставке.

Чтобы воспользоваться ею, заёмщик должен быть гражданином РФ возрастом не младше 18 и не старше 75 лет (на момент погашения кредита), а также соответствовать ключевым условиям:

иметь одного ребёнка до 6 лет (включительно) либо ребёнка с инвалидностью до 18 лет;

иметь двух и более детей до 18 лет (не включительно) и проживать в малом городе с населением до 50 тысяч человек (кроме Москвы, Московской и Ленинградской областей) или в регионе с низким объёмом строительства.

Приобрести по программе семейной ипотеки можно только квартиру от застройщика. Либо вы можете получить деньги на строительство дома с подрядчиком с применением эскроу-счёта.

Но есть исключение: вы имеете право приобрести вторичное жильё по льготной программе, если в вашем городе нет новостроек вообще либо строится не больше двух многоквартирных домов.

Также дом, в котором вы планируете приобрести квартиру, не должен быть признан аварийным, а его возраст на момент заключения договора обязан быть не более 20 лет. К тому же запрещена покупка у взаимозависимых лиц (супруга, родителей, детей, братьев, сестёр и т.д.).

Условия семейной ипотеки в 2026 году

Условия семейной ипотеки в 2026 году. Фото © ChatGPT

Программа была запущена ещё в 2018 году, и с тех пор её условия неоднократно менялись. Однако несколько ключевых моментов оставались неизменными и сохранились до сегодняшнего дня.

Так, в 2026 году условия предоставления семейной ипотеки следующие:

Ставка — 6%.

Срок — до 30 лет.

Первоначальный взнос — от 20% стоимости жилья.

Лимит кредита — 12 млн рублей (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области) или 6 млн рублей для остальных регионов.

Пояснение по лимитам: если вы приобретаете жильё стоимостью 10 миллионов рублей, к примеру, в Екатеринбурге с первоначальным взносом 2 млн, сумма кредита составит 8 млн, из них 6 млн будут взяты под 6% годовых (ставка по семейной ипотеке), а остальные 2 млн — по рыночной ставке (сегодня это в районе 20%).

Что меняется с 1 июля 2026: новые правила программы

Но вот уже не первый месяц Минфин предлагает внести ключевые изменения в условия семейной ипотеки, которые затронут не только требования к заёмщикам, но и саму ключевую ставку, которая была непоколебима на протяжении всего существования программы.

Так, с 1 июля 2026 года предлагается:

ввести дифференцированную ставку: один ребёнок — 10–12% годовых, два ребёнка — 6% годовых, три и более — 4% годовых;

повысить ставку до 8–9% для незарегистрированных пар;

увеличить сумму кредита для Москвы и Петербурга до 18 млн рублей и до 9 млн рублей для остальных регионов при условии наличия в семье двух и более детей при приобретении квартиры площадью от 60 кв. м;

ввести требование к площади приобретаемого жилья — она должна быть как раз не менее 60 кв. м;

включить в программу семьи с детьми от 7 до 16 лет;

снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке для многодетных;

а также разрешить многодетным семьям оформлять семейную ипотеку на квартиры в домах старше 20 лет — но только в городах с низкими объёмами строительства.

Что из этого в итоге примут — покажет время.

На какое жильё можно оформить семейную ипотеку

Мы уже подробно рассказали ранее, какое жильё можно взять по программе семейной ипотеки, поэтому сейчас давайте соберём всё вместе и резюмируем.

Разрешённые типы объектов:

Квартира или дом у застройщика по договору долевого участия (ДДУ) или договору купли-продажи.

Таунхаус у застройщика.

Строительство частного дома по договору подряда с подрядчиком с использованием счёта эскроу. В ипотеку можно включить и покупку земельного участка.

Квартира у Московского фонда реновации (только для семей с детьми до 6 лет включительно или с детьми-инвалидами).

Вторичное жильё — но только в городах, где одновременно строится не более двух многоквартирных домов (по данным Единой информационной системы жилищного строительства — ЕИСЖС). Исключение — Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Как оформить семейную ипотеку: пошаговая инструкция

Как правильно подать заявление на семейную ипотеку. Фото © ChatGPT

Ипотека — это в любом случае очень важный и ответственный шаг, к тому же довольно трудоёмкий. Чтобы не запутаться в том, как именно купить квартиру по семейной ипотеке, составили для вас небольшую инструкцию с ключевыми моментами.

Чек‑лист перед подачей заявки:

проверьте кредитную историю;

рассчитайте платёж (он не должен превышать 40% дохода);

соберите все свидетельства о рождении;

закажите справку о доходах;

выберите объект (если планируете подавать с ним).

Шаг 1. Выберите банк

Сравните условия в банках – участниках программы. Обратите внимание:

на ставку;

требования к документам;

сроки рассмотрения заявки.

Шаг 2. Подготовьте документы

Базовый пакет:

паспорта заёмщика и созаёмщика;

свидетельства о рождении детей;

справка о доходах (2‑НДФЛ или по форме банка);

свидетельство о браке (если есть);

СНИЛС;

документы на объект (если выбран).

Шаг 3. Подайте заявку

Способы:

онлайн на сайте банка;

в отделении банка.

Шаг 4. Дождитесь одобрения

Срок рассмотрения — от одного до пяти рабочих дней.

Шаг 5. Заключите договор

После одобрения:

подпишите кредитный договор;

оформите страхование (обязательное — жизни и здоровья, добровольное — титульное);

зарегистрируйте сделку в Росреестре.

Вопросы и ответы (FAQ)

Можно ли использовать материнский капитал как первоначальный взнос?

Да, материнский капитал можно направить на первоначальный взнос или погашение части кредита.

Можно ли рефинансировать текущую ипотеку по программе семейной?

Да, если вы подходите под условия программы (рождение ребёнка после 2018 года и т. д.).

Что делать, если отказали в одном банке?

Попробуйте подать заявку в другой банк — требования могут различаться.

Как быстро нужно выбрать жильё после одобрения?

Обычно срок действия одобрения — 90 дней.

Заключение

Семейная ипотека остаётся хорошей возможностью для молодой семьи обзавестись своим жильём. Однако ожидаемые с 1 июля 2026 года изменения могут сделать для одних программу доступнее за счёт снижения первоначального взноса и расширения перечня объектов, доступных для покупки по льготной программе, а для других — усложнить её получение из-за повышения ставки и требований к жилью. Так или иначе, обязательно следите за новостями и не паникуйте раньше времени.

Авторы Андрей Ананьев